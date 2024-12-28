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НОВЫЙ ГОД-2025: все развлечения на каникулах

Что смотреть, слушать, читать и вспоминать на каникулах, а также чего ждать от грядущего 2025-го — наша ультимативная подборка в честь праздников.

НОВЫЙ ГОД 2025

Чем заняться
на праздниках

Главные выставки на каникулах

20 увлекательных настолок для компании

Лучшие открытые катки Петербурга

Что смотреть дома на каникулах?

Лучшие горки для катания на ватрушках

Маршруты по Северо-Западу на каникулы

10 отличных бань в Петербурге

Список открытых бассейнов города
ЛУЧШЕЕ ЗА 2024 ГОД

30 лучших иностранных фильмов года

25 лучших российских фильмов года

13 лучших книги года

50 главных иностранных сериалов года

Лучшие русские сериалы года

24 главных русскоязычных музыкальных альбома года

Лучшие иностранные документалки года

12 видеоигр, которые не дадут заскучать на каникулах

Лучшие российские документалки года

Самые читаемые тексты sobaka.ru за год

Лучшие съемки sobaka.ru за год

30 креативных кластеров Петербурга
Еда

Новогодние рецепты от шефов России

Как накрыть полезный новогодний стол и избежать похмелья?

Лучшие бары и рестораны Петербурга за 2024 год

Где есть на каникулах

За что мы любили и ненавидили общепит в 2024

Что есть и пить (а главное: где жить?) на каникулах в Москве
Подарки

90 до 2000 рублей

100 от 2000 до 5000 рублей

95 от 5000 до 10000 рублей

55 суперподарков для мужчин

95 бесценных для самых близки

60 сказочных для детей

18 экологичных подарков для друзей и любимых

Что дарить любителям архитектуры и урбанистики

10 арт-подарков, которые понравятся всем

20 благотворительных новогодних презентов

26 сверхполезных для здоровья

30 гастрономических от кафе и ресторанов города
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