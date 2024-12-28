Какой будет погода на Новый год? А что с праздниками? Ждать ли крещенских морозов? Последний и самый точный прогноз в этом году!

До Нового года остается четыре дня и пока в Петербурге нет никаких следов зимней сказки: температура положительная, на газонах зеленая трава, а с неба временами моросит дождь. Ждать ли такой же картины в саму праздничную ночь? Какими будут праздники? Отвечает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Пока погоду в Петербурге не назовешь новогодней, почему так происходит?
Александр Колесов: Сейчас Петербург во власти барической депрессии. Она в целом похожа на циклон — это воронка в атмосфере с низким давлением в центре — но в отличие от него, центров у нее не один, а несколько. Фактически это скопление нескольких отдельных циклонов.
Отличительная особенность — барическая депрессия очень медленно перемещается. Если хороший циклон в потоке может за сутки пройти от Англии до Петербурга и уйти дальше, то депрессия может задержаться очень надолго, как блокирующий антициклон, который летом приносит удушающую жару на несколько дней, а то и недель.
Новый циклон, приходя с Балтики, не вытесняет, а вливается в нее — появляется новый центр низкого давления, а депрессия остается. В результате… с северо-запада, из Скандинавии, идет холодный воздух, с Балтики — теплый, все это перемешивается и погода долгое время остается крайне непредсказуемой.
На Новый год будет точно так же?
Александр Колесов: Скорее всего нет. По идее барическая депрессия должна окончательно покинуть наши края 31-го числа. Поэтому последние дожди ожидаются 30-го, а непосредственно перед Новым годом может пройти даже совсем небольшой снег.
Непосредственно в саму новогоднюю ночь ожидается от –1 до –2 градусов в городе. По Ленинградской области будет даже чуть холоднее: от –1 до –5 градусов. Однако полноценный снег мы увидим лишь 1 января.
Это уже точно?
Александр Колесов: Конечно, учитывая тепло с Балтики и крайне нестабильную погоду сейчас, поменяться может все что угодно, но пока это очень устойчивый прогноз. Его дружно выдают компьютеры в гидрометеорологических центрах всего мира.
Атмосферные процессы могут пойти быстрее, циклон может выйти раньше, но я бы сказал, что с вероятностью 95% нас ждет практически бесснежная погода со слабым минусом. Вероятность оттепели или залпового снегопада крайне невелика.
Понятно ли какую погоду ждать на новогодние праздники?
Александр Колесов: Как я уже сказал, 1 января нас ждет новый циклон, который принесет с собой снег. За ним через Ленинградскую область пройдут друг за другом еще два циклона: в ночь со 2-го на 3-е и в ночь же с 4-го на 5-е числа. Причем в последнем случае центр циклона должен пройти очень близко к Петербургу.
В итоге, пока на праздники просматривается очень приличная зимняя погода: небольшой минус по температуре и снег. Но тут уже нельзя загадывать. Условно говоря, пройдет 3 января циклон чуть севернее и южные районы Ленинградской области будут наблюдать плюсовую температуру, а на севере, напротив, будет холодно.
Оттепелей до, условно говоря, +5 градусов мы пока не ждем, но какой-то вынос теплых воздушных масс вполне возможен. Резюмируя еще раз, практически все каникулы могут пройти при слабоотрицательной температуре и с обильными снегопадами, но говорить об этом уверенно пока рано.
И можно ли что-то сказать о погоде до конца января?
Александр Колесов: В первой половине месяца, вероятно, сохранится небольшая положительная аномалия. То есть начало января будет теплее климатической нормы, но все же с отрицательными температурами.
Ближе к концу месяца температуры могут упасть, возможно похолодание до –10, а то и –15, но это будет в отдельные дни. Устойчивых заморозков пока не просматривается. Говорить о крещенских морозах (резкое похолодание, которое происходит в районе праздника Крещения, который православные отмечают 19 января, — прим. Собака.ru) пока рано. То есть вероятность их наступления есть, но пока это слишком далеко, чтобы говорить уверенно.
И все же, кажется, что в условиях глобального потепления нам пора привыкать к мысли о теплом Новом годе?
Александр Колесов: Да, климатологи говорят, что погода будет все теплее и теплее. Хотя, я, признаться, не совсем верю в то, что теперь у нас всегда будет такой Новый год.
Я вижу, что сейчас так сложились обстоятельства — ведь еще недавно в городе лежало очень много снега, но пришла барическая депрессия, вынесла тепло, сугробы растаяли. Но это вовсе не означает, что конец следующего декабря будет отмечен такой же погодой.
Тем более, что за последние годы у нас традиционно все же были отрицательные температуры и даже снег. Разве, что в 2020-м не было зимы, но последние три года 31-го числа снег шел. Не вижу почему, его обязательно не должно быть в следующий раз.
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