Какой будет погода на Новый год? А что с праздниками? Ждать ли крещенских морозов? Последний и самый точный прогноз в этом году!

Пока погоду в Петербурге не назовешь новогодней, почему так происходит?

Александр Колесов: Сейчас Петербург во власти барической депрессии. Она в целом похожа на циклон — это воронка в атмосфере с низким давлением в центре — но в отличие от него, центров у нее не один, а несколько. Фактически это скопление нескольких отдельных циклонов.

Отличительная особенность — барическая депрессия очень медленно перемещается. Если хороший циклон в потоке может за сутки пройти от Англии до Петербурга и уйти дальше, то депрессия может задержаться очень надолго, как блокирующий антициклон, который летом приносит удушающую жару на несколько дней, а то и недель.

Новый циклон, приходя с Балтики, не вытесняет, а вливается в нее — появляется новый центр низкого давления, а депрессия остается. В результате… с северо-запада, из Скандинавии, идет холодный воздух, с Балтики — теплый, все это перемешивается и погода долгое время остается крайне непредсказуемой.