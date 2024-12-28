Витебская развязка станет платной с 29 декабря

Как рассказали в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы», платный режим начнет действовать с 00:00 29 декабря. На участке будет действовать система безбарьерной оплаты free-flow, то есть на развязке не будет шлагбаумов. Деньги будут снимать с лицевого счета автобладельцев.

По транспондеру стоимость проезда по базовому тарифу по маршруту Витебский проспект — набережная Макарова для транспортного средства «первого» класса составит 146 рублей днем и 73 рубля ночью (с 0:00 до 05:59).

Проезд по маршруту КАД Юг — Витебский проспект будет стоить в 128 рублей днем и в 64 рубля ночью.

Для водителей без транспондеров сформировали новую тарифную зону — участок от Благодатной улицы до Витебского проспекта. Стоимость проезда составит 250 рублей.