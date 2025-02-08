Запуск паромной переправы между Петербургом и Калининградом, увеличение пошлины за регистрацию сделок с недвижимостью: Собака.ru рассказывает, что ждет горожан в первом месяце 2025-го.
Повышение подходного налога
С 1 января изменится налоговая система. Главным нововведением станет пятиступенчатая прогрессивная шкала налога для физических лиц с максимальной ставкой 22%. Так, для физлиц с годовым доходом до 2,4 миллионов рублей включительно (в среднем не больше 200 тысяч рублей в месяц) будет действовать ставка 13%. Ставка 15% — для части годового дохода выше 2,4 млн руб. и до 5 млн руб. включительно. 18% — для годового дохода выше 5 млн руб. и до 20 млн руб. включительно, 20% — для годового дохода выше 20 млн руб. и до 50 млн руб. включительно, а 22% — для части дохода выше 50 млн рублей в год.
Запуск паромной переправы
В январе между Петербургом и Калининградом запустят грузопассажирский паром, который будет курсировать от порта «Морской фасад» в Петербурге до порта «Пионерский» в Калининградской области раз в неделю.
Полис ОСАГО
С 1 января российский полис ОСАГО начнет действовать на территории Белоруссии.
Рост штрафов ГИБДД
С января увеличиваются штрафы за нарушение правил дорожного движения. Например, за превышение скорости на 20—40 км/ч придется заплатить 750 рублей вместо 500. А за непристегнутый ремень безопасности и проезд на красный свет — 1500 вместо 1000. Скидку за своевременную оплату штрафа в течение 30 дней уменьшили с 50% до 25%.
Изменения графика работы общественного транспорта
С 29 декабря по 8 января метро, городской и пригородный наземный транспорт будут работать по графикам воскресенья, кроме новогодней и рождественской ночей. В ночь с 31 декабря на 1 января в круглосуточном режиме функционирует метрополитен и 30 маршрутов наземного транспорта, а с 6 на 7 января метро, 9 маршрутов автобусов, троллейбусов и один трамвайный. Полный список ищите тут.
Скидка на авиаперелет для детей
С 1 января «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» введут фиксированный дисконт в 50% на покупку билетов для детей от 2 до 12 лет на перелеты внутри России.
Договоры дарения
С 13 января сделки по дарению недвижимости между любыми гражданами, в том числе близких родственников, нужно удостоверять нотариально.
Рост пошлины за регистрацию сделок с недвижимостью
С 1 января увеличатся госпошлины, которые граждане должны уплачивать при сделках с недвижимостью: например, за регистрацию прав и обременений. Так, если кадастровая стоимость не определена и не превышает 20 млн рублей нужно будет заплатить 4000 рублей, если больше 20 млн рублей — 0,02% от кадастровой стоимости, но не менее 0,02% от цены сделки и не более 500 тысяч рублей.
Подорожание проезда
С января в Петербурге проезд в общественном транспорте подорожает в среднем на 15, 3%. Стоимость проезда по карте «Подорожник» в наземном транспорте составит 51 рубль вместо 44, в метро — 56 рублей вместо 49. Базовая стоимость в автобусе, трамвае и троллейбусе составит 75 рублей вместо 65, а на метро — 81 рубль вместо 70.
Ипотечный стандарт
С января все банки должны придерживаться единого ипотечного стандарта. В документе прописаны принципы и условия ипотечного договора с учетом интересов не только кредиторов, но и заемщиков: запреты на первоначальный взнос из заемных денег и на скрытые переплаты, обязательное использование эскроу-счета, возврат переплаты при досрочном погашении, а еще максимальный размер кредита теперь не должен превышать 80% от стоимости жилья, а срок выплаты — 30 лет.
Штрафы за бесплатный проезд
С 9 января вводят штрафы за неоплату проезда по платным трассам. Для владельцев легковушек — 3000 рублей, для грузовых — 5000 рублей, для юридических лиц и автобусов — 10 000 и 15 000 рублей.
Упрощенный порядок рассмотрения налоговых жалоб
С 1 января налогоплательщики смогут подавать жалобы в Федеральную налоговую службу электронно — через спецоператора или личный кабинет налогоплательщика.
Рост госпошлин за развод и смену имени
С 1 января за расторжение брака каждый супруг заплатит пошлину 5000 рублей вместо 650. Если один из супругов недееспособен, приговорен к лишению свободы на срок более трех лет, то в этих случаях госпошлина составит 350 рублей, как раньше.
За регистрацию перемены имени, отчества или фамилии вместо 1600 нужно заплатить 5000 рублей.
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