Договоры дарения

С 13 января сделки по дарению недвижимости между любыми гражданами, в том числе близких родственников, нужно удостоверять нотариально.

Рост пошлины за регистрацию сделок с недвижимостью

С 1 января увеличатся госпошлины, которые граждане должны уплачивать при сделках с недвижимостью: например, за регистрацию прав и обременений. Так, если кадастровая стоимость не определена и не превышает 20 млн рублей нужно будет заплатить 4000 рублей, если больше 20 млн рублей — 0,02% от кадастровой стоимости, но не менее 0,02% от цены сделки и не более 500 тысяч рублей.