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Каким был 2024-й и каким станет 2025-й для креативных кластеров в Петербурге — отвечают герои Собака.ru

Реставрация фасадов исторических зданий, упрощение работы с архитектурными памятниками и рост популярности частных галерей: по просьбе Собака.ru основатель BS Art Development Group («Вавилов Лофт», «Флигель», «Третий кластер», а в 2025-м — «Брюллофт») Александр Басалыгин, идеолог культурного пространства «Третье место» Ольга Звагольская и программный директор Левашовского хлебозавода, основатель Masters Полина Бондарева подводят итоги 2024-го. 

Коллаж: Диляра Керимбаева
Александр Басалыгин

Основатель BS Art Development
Ольга Звагольская

Идеолог культурного пространства «Третье место»
Полина Бондарева

Программный директор Левашовского хлебозавода, основатель Masters, искусствовед

Александр Басалыгин, основатель BS Art Development Group («Вавилов Лофт», «Флигель», «Третий кластер», а в 2025-м — «Брюллофт»)

Валентин Блох

Назовите положительное изменение в Петербурге.

Власти города активно занимаются реставрацией фасадов исторических зданий. Наконец-то привели в порядок доходный дом Никонова на Достоевской. Я часто гуляю не только по популярным местам центра, но и по медвежьим углам типа переулка Ладыгина, и даже там идут работы по возвращению первозданного облика архитектурным памятникам. 

Отрицательная тенденция в Петербурге. 

Меня пугает упрощение работы с архитектурными памятниками на федеральном уровне. Например, документ разрешает воссоздание объектов с отклонением от исторического облика. Условно можно использовать вместо деревянных конструкций металлические или бетонные. Есть опасения, что тенденция скажется на Петербурге негативно. Надеюсь, этого не произойдет. 

Чем вам запомнился 2024-й?

2024-й — однозначно для нас год реставрации дома Брюллова. Мы хотели закончить к декабрю, но затянулось подключение здания к городским системам теплоснабжения. Надеюсь, доделаем работы к весне 2025-го. На первом этаже запустим кафе и бары, остальные планируем отдать под офисы и коммерцию. В бывшем помещении Музея Старого Петербурга планируем открыть экспозицию об истории особняка и города. Во внутреннем дворе на месте утраченного флигеля будет временная постройка для общепита. Ждите новую точку притяжения на Васильевском острове! 

Что бы вы пожелали Петербургу и горожанам в 2025-м?

Не оставляйте ничего в прошлом. Любите свой дом, историю и трудитесь. Желаю, чтобы Петербург сиял, как солнце, и был вечен. 

Ольга Звагольская, идеолог культурного пространства «Третье место»

Елизавета Медунецкая

Назовите положительные изменения в Петербурге. 

В этом году в городе как никогда было много солнца. Похоже, Петербург просто захотел завоевать премию «Лучшая климатическая зона» — 2024. Лето было жарким и солнечным, осень теплой и затяжной, а зима едва морозная. 

Радует, что к Новому году обновили подсветку и новогодние украшения. Надеюсь, в будущем власти привлекут к сотрудничеству молодых художников и дизайнеров, чтобы искусство выходило за рамки галерей и художественных пространств.

Негативная тенденция в Петербурге. 

Я продолжаю ругать город за то, что многие прекрасные исторические пространства остаются заброшенными, неухоженными, бесхозными: например, «Красный треугольник». Мечтаю, чтобы центру уделяли больше внимания: это касается коммуналок и квартир, что незаконно и беспечно отдают под хостелы.

Чем вам запомнился 2024-й?

В 2024 году у нас прошло рекордное количество резиденций Third Place Residence для художников. Провели по их результатам три крупные выставки: «Микрокосм цифры», «Песочница и облака», «Конструктор ЭГО». Сделали два выпуска ярмарки современного искусства TPAF. Итогом последнего стало сотрудничество с психиатрической больницей Святого Николая Чудотворца, что переросло в спецпроект. Это будет выставка работ пациентов «Пряжки» и исследование искусства ар-брют. А закрыли год выставочным проектом «Скрытое» под кураторством Анны Журбы. Это что касается искусства, а если говорить о Третьем месте как о городском пространстве: открыли осенью собственный культурный спикизи бар Third Place Bar и каток в двух дворах.

С какими сложностями вы столкнулись в 2024-м?

Основные сложности были связаны с подготовкой проекта по приспособлению особняка под современное использование на согласование в КГИОП. Здание многократно надстраивали и перестраивали предыдущие владельцы. Нам было сложно привести площади особняка (9000 квадратных метров!) в единую стройную концепцию культурного отеля. Несмотря на трудности, мы отправили проект в комитет и с трепетом ожидаем одобрения.

Какой главный урок вы вынесли в 2024-м?

Картину легко продырявить пальцем администратора — реальный случай из нашей практики. (Смеется.)

Что бы вы хотели оставить в уходящем году и забрать в 2025-й?

В 2024-м я бы хотела оставить строительный мусор. Поскольку мы наконец-то входим в работы по приспособлению объекта к современному использованию, увы, запах сварки и шум перфоратора будет сопровождать нас и в следующем году. Однозначно в 2025-й я беру свою команду, чтобы вместе реализовывать самые смелые и амбициозные проекты.

Что бы вы пожелали Петербургу и горожанам в 2025-м?

Каждому заброшенному особняку и исторической квартире-коммуналке — креативного инвестора.

Полина Бондарева, программный директор Левашовского хлебозавода, основатель Masters, искусствовед

Константин Рассохин

Положительная тенденция в Петербурге.

Горожане стали чаще посещать выставки не только больших музеев, но и частных галерей. Могу отметить личный топ-3 экспозиций 2024-го: персональные выставки Милены Стрелковой «Побег» в MYTH Gallery, Сергея Деникина «Настии» в Marina Gisich Gallery и Александры Гарт в Anna Nova Gallery. На арт-рынке большое внимание стали уделять современным авторам. Художницы Ася заславская, Анна Демина и Милена Стрелкова — мои фавориты в 2024 году. 

Отрицательная тенденция в Петербурге.

Не могу назвать.

Чем вам особенно запомнился 2024 год?

Большими выставками на Левашовском хлебозаводе: мы впервые привезли в Петербург отдел медиаискусства Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и фотографии Льва Бородулина из Мультимедиа-арт-музея. Удалось сделать успешные выставки с московским культурным центром «Зотов», концерты Pianissimo, выступления композиторов Владимира Мартынова и Владимира Волкова.

Что бы вы взяли из уходящего года с собой в 2025-й?

Команду и художников, с кем уже почти спланировали 2025-й. В новом году первой выставкой на Левашовском хлебозаводе станет экспозиция работ петербургских интеллектуалов, последователей Чечотоской школы Елены Самородовой и Сергея Сонина с видеоартом. Ждите наш проект с командой Flowgardenz. Инсталляция с живыми цветами в котельной Левашовского хлебозавода станет ярким медиапроектом художников, которые впечатлили всех входной зоной на ярмарке blazar и надувными цветами в ГЭС!

Что бы вы пожелали Петербургу и его горожанам в 2025 году?

Желаю находить новые точки роста, помнить, что культура и образование — стимул двигаться вперед как для представителей творческих индустрий, бизнеса, так и для каждого из нас.

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