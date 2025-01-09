Каким был 2024-й и каким станет 2025-й для креативных кластеров в Петербурге — отвечают герои Собака.ru

Реставрация фасадов исторических зданий, упрощение работы с архитектурными памятниками и рост популярности частных галерей: по просьбе Собака.ru основатель BS Art Development Group («Вавилов Лофт», «Флигель», «Третий кластер», а в 2025-м — «Брюллофт») Александр Басалыгин, идеолог культурного пространства «Третье место» Ольга Звагольская и программный директор Левашовского хлебозавода, основатель Masters Полина Бондарева подводят итоги 2024-го.
Александр Басалыгин, основатель BS Art Development Group («Вавилов Лофт», «Флигель», «Третий кластер», а в 2025-м — «Брюллофт»)
Назовите положительное изменение в Петербурге.
Власти города активно занимаются реставрацией фасадов исторических зданий. Наконец-то привели в порядок доходный дом Никонова на Достоевской. Я часто гуляю не только по популярным местам центра, но и по медвежьим углам типа переулка Ладыгина, и даже там идут работы по возвращению первозданного облика архитектурным памятникам.
Отрицательная тенденция в Петербурге.
Меня пугает упрощение работы с архитектурными памятниками на федеральном уровне. Например, документ разрешает воссоздание объектов с отклонением от исторического облика. Условно можно использовать вместо деревянных конструкций металлические или бетонные. Есть опасения, что тенденция скажется на Петербурге негативно. Надеюсь, этого не произойдет.
Чем вам запомнился 2024-й?
2024-й — однозначно для нас год реставрации дома Брюллова. Мы хотели закончить к декабрю, но затянулось подключение здания к городским системам теплоснабжения. Надеюсь, доделаем работы к весне 2025-го. На первом этаже запустим кафе и бары, остальные планируем отдать под офисы и коммерцию. В бывшем помещении Музея Старого Петербурга планируем открыть экспозицию об истории особняка и города. Во внутреннем дворе на месте утраченного флигеля будет временная постройка для общепита. Ждите новую точку притяжения на Васильевском острове!
Что бы вы пожелали Петербургу и горожанам в 2025-м?
Не оставляйте ничего в прошлом. Любите свой дом, историю и трудитесь. Желаю, чтобы Петербург сиял, как солнце, и был вечен.
Ольга Звагольская, идеолог культурного пространства «Третье место»
Назовите положительные изменения в Петербурге.
В этом году в городе как никогда было много солнца. Похоже, Петербург просто захотел завоевать премию «Лучшая климатическая зона» — 2024. Лето было жарким и солнечным, осень теплой и затяжной, а зима едва морозная.
Радует, что к Новому году обновили подсветку и новогодние украшения. Надеюсь, в будущем власти привлекут к сотрудничеству молодых художников и дизайнеров, чтобы искусство выходило за рамки галерей и художественных пространств.
Негативная тенденция в Петербурге.
Я продолжаю ругать город за то, что многие прекрасные исторические пространства остаются заброшенными, неухоженными, бесхозными: например, «Красный треугольник». Мечтаю, чтобы центру уделяли больше внимания: это касается коммуналок и квартир, что незаконно и беспечно отдают под хостелы.
Чем вам запомнился 2024-й?
В 2024 году у нас прошло рекордное количество резиденций Third Place Residence для художников. Провели по их результатам три крупные выставки: «Микрокосм цифры», «Песочница и облака», «Конструктор ЭГО». Сделали два выпуска ярмарки современного искусства TPAF. Итогом последнего стало сотрудничество с психиатрической больницей Святого Николая Чудотворца, что переросло в спецпроект. Это будет выставка работ пациентов «Пряжки» и исследование искусства ар-брют. А закрыли год выставочным проектом «Скрытое» под кураторством Анны Журбы. Это что касается искусства, а если говорить о Третьем месте как о городском пространстве: открыли осенью собственный культурный спикизи бар Third Place Bar и каток в двух дворах.
С какими сложностями вы столкнулись в 2024-м?
Основные сложности были связаны с подготовкой проекта по приспособлению особняка под современное использование на согласование в КГИОП. Здание многократно надстраивали и перестраивали предыдущие владельцы. Нам было сложно привести площади особняка (9000 квадратных метров!) в единую стройную концепцию культурного отеля. Несмотря на трудности, мы отправили проект в комитет и с трепетом ожидаем одобрения.
Какой главный урок вы вынесли в 2024-м?
Картину легко продырявить пальцем администратора — реальный случай из нашей практики. (Смеется.)
Что бы вы хотели оставить в уходящем году и забрать в 2025-й?
В 2024-м я бы хотела оставить строительный мусор. Поскольку мы наконец-то входим в работы по приспособлению объекта к современному использованию, увы, запах сварки и шум перфоратора будет сопровождать нас и в следующем году. Однозначно в 2025-й я беру свою команду, чтобы вместе реализовывать самые смелые и амбициозные проекты.
Что бы вы пожелали Петербургу и горожанам в 2025-м?
Каждому заброшенному особняку и исторической квартире-коммуналке — креативного инвестора.
Полина Бондарева, программный директор Левашовского хлебозавода, основатель Masters, искусствовед
Положительная тенденция в Петербурге.
Горожане стали чаще посещать выставки не только больших музеев, но и частных галерей. Могу отметить личный топ-3 экспозиций 2024-го: персональные выставки Милены Стрелковой «Побег» в MYTH Gallery, Сергея Деникина «Настии» в Marina Gisich Gallery и Александры Гарт в Anna Nova Gallery. На арт-рынке большое внимание стали уделять современным авторам. Художницы Ася заславская, Анна Демина и Милена Стрелкова — мои фавориты в 2024 году.
Отрицательная тенденция в Петербурге.
Не могу назвать.
Чем вам особенно запомнился 2024 год?
Большими выставками на Левашовском хлебозаводе: мы впервые привезли в Петербург отдел медиаискусства Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и фотографии Льва Бородулина из Мультимедиа-арт-музея. Удалось сделать успешные выставки с московским культурным центром «Зотов», концерты Pianissimo, выступления композиторов Владимира Мартынова и Владимира Волкова.
Что бы вы взяли из уходящего года с собой в 2025-й?
Команду и художников, с кем уже почти спланировали 2025-й. В новом году первой выставкой на Левашовском хлебозаводе станет экспозиция работ петербургских интеллектуалов, последователей Чечотоской школы Елены Самородовой и Сергея Сонина с видеоартом. Ждите наш проект с командой Flowgardenz. Инсталляция с живыми цветами в котельной Левашовского хлебозавода станет ярким медиапроектом художников, которые впечатлили всех входной зоной на ярмарке blazar и надувными цветами в ГЭС!
Что бы вы пожелали Петербургу и его горожанам в 2025 году?
Желаю находить новые точки роста, помнить, что культура и образование — стимул двигаться вперед как для представителей творческих индустрий, бизнеса, так и для каждого из нас.
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