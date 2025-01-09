Каким был 2024-й и каким станет 2025-й для креативных кластеров в Петербурге — отвечают герои Собака.ru

Назовите положительные изменения в Петербурге.

В этом году в городе как никогда было много солнца. Похоже, Петербург просто захотел завоевать премию «Лучшая климатическая зона» — 2024. Лето было жарким и солнечным, осень теплой и затяжной, а зима едва морозная.

Радует, что к Новому году обновили подсветку и новогодние украшения. Надеюсь, в будущем власти привлекут к сотрудничеству молодых художников и дизайнеров, чтобы искусство выходило за рамки галерей и художественных пространств.

Негативная тенденция в Петербурге.

Я продолжаю ругать город за то, что многие прекрасные исторические пространства остаются заброшенными, неухоженными, бесхозными: например, «Красный треугольник». Мечтаю, чтобы центру уделяли больше внимания: это касается коммуналок и квартир, что незаконно и беспечно отдают под хостелы.

Чем вам запомнился 2024-й?

В 2024 году у нас прошло рекордное количество резиденций Third Place Residence для художников. Провели по их результатам три крупные выставки: «Микрокосм цифры», «Песочница и облака», «Конструктор ЭГО». Сделали два выпуска ярмарки современного искусства TPAF. Итогом последнего стало сотрудничество с психиатрической больницей Святого Николая Чудотворца, что переросло в спецпроект. Это будет выставка работ пациентов «Пряжки» и исследование искусства ар-брют. А закрыли год выставочным проектом «Скрытое» под кураторством Анны Журбы. Это что касается искусства, а если говорить о Третьем месте как о городском пространстве: открыли осенью собственный культурный спикизи бар Third Place Bar и каток в двух дворах.

С какими сложностями вы столкнулись в 2024-м?

Основные сложности были связаны с подготовкой проекта по приспособлению особняка под современное использование на согласование в КГИОП. Здание многократно надстраивали и перестраивали предыдущие владельцы. Нам было сложно привести площади особняка (9000 квадратных метров!) в единую стройную концепцию культурного отеля. Несмотря на трудности, мы отправили проект в комитет и с трепетом ожидаем одобрения.

Какой главный урок вы вынесли в 2024-м?

Картину легко продырявить пальцем администратора — реальный случай из нашей практики. (Смеется.)

Что бы вы хотели оставить в уходящем году и забрать в 2025-й?

В 2024-м я бы хотела оставить строительный мусор. Поскольку мы наконец-то входим в работы по приспособлению объекта к современному использованию, увы, запах сварки и шум перфоратора будет сопровождать нас и в следующем году. Однозначно в 2025-й я беру свою команду, чтобы вместе реализовывать самые смелые и амбициозные проекты.

Что бы вы пожелали Петербургу и горожанам в 2025-м?

Каждому заброшенному особняку и исторической квартире-коммуналке — креативного инвестора.