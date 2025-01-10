Петербургу не хватает образа будущего и общественных пространств: архитекторы о градостроительных итогах 2024 года

Чем запомнился 2024 год

Как архитектор я фокусировалась на исследовании искусственного интеллекта для решения креативных задач.

Главные положительные изменения

Появилось сезонное водное такси, которое потенциально может запустить множество позитивных трансформаций: набережные станут общественными пространствами, горожане увидят привычные улицы с воды, появятся дополнительные точки притяжения. А бюро KIDZ построило временное летнее общественное пространство, которое напомнило павильоны BIG, получилось легко и трогательно. Такой формат поп-ап пространств показывает, как город может органично меняться. Лахта Центр осенью открыл входную зону, чтобы заметные объекты в городе были прозрачны и доступны для широкой аудитории.

Главные отрицательные изменения

У Петербурга на архитектурном уровне не сформирован образ будущего, я вижу в этом основную проблему. Все изменения, даже больше их отсутствие, являются следствием этой ситуации.

Реализованные и новые проекты

Мы запустили стартап Kodiia — платформу для создания креативных проектов с искусственным интеллектом для дизайнеров, архитекторов и художников. Сейчас работаем над модульными туристическими домами и паблик артом.

Что возьмете с собой в 2025

Захвачу фееричные провалы и счастливые моменты, чтобы выстроить честные отношения с прошлым и оставить больше пространства для настоящего и будущего.

Пожелание Петербургу на 2025 год

Желаю Петербургу появления и реализации новых проектов, которые сделают его современным мегаполисом с собственной идентичностью.