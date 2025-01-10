Петербургу не хватает образа будущего и общественных пространств: архитекторы о градостроительных итогах 2024 года

Профессиональные петербуржцы создают среду вокруг себя и меняют город к лучшему. И, конечно, к архитекторам, главным поставщикам градостроительной красоты, это определение имеет прямое отношение. Мы спросили у них, героев Собака.ru, как об упущенных возможностях, так и о знаковых востребованных проектах прошедшего года.
Алина Черейская, архитектор компании SA lab
Чем запомнился 2024 год
Как архитектор я фокусировалась на исследовании искусственного интеллекта для решения креативных задач.
Главные положительные изменения
Появилось сезонное водное такси, которое потенциально может запустить множество позитивных трансформаций: набережные станут общественными пространствами, горожане увидят привычные улицы с воды, появятся дополнительные точки притяжения. А бюро KIDZ построило временное летнее общественное пространство, которое напомнило павильоны BIG, получилось легко и трогательно. Такой формат поп-ап пространств показывает, как город может органично меняться. Лахта Центр осенью открыл входную зону, чтобы заметные объекты в городе были прозрачны и доступны для широкой аудитории.
Главные отрицательные изменения
У Петербурга на архитектурном уровне не сформирован образ будущего, я вижу в этом основную проблему. Все изменения, даже больше их отсутствие, являются следствием этой ситуации.
Реализованные и новые проекты
Мы запустили стартап Kodiia — платформу для создания креативных проектов с искусственным интеллектом для дизайнеров, архитекторов и художников. Сейчас работаем над модульными туристическими домами и паблик артом.
Что возьмете с собой в 2025
Захвачу фееричные провалы и счастливые моменты, чтобы выстроить честные отношения с прошлым и оставить больше пространства для настоящего и будущего.
Пожелание Петербургу на 2025 год
Желаю Петербургу появления и реализации новых проектов, которые сделают его современным мегаполисом с собственной идентичностью.
Никита Явейн, руководитель архитектурного бюро «Студия 44»
Чем запомнился 2024 год
Несмотря на сложности, он стал для нас годом достижений. В Петербурге идет строительство университетского кампуса «ИТМО Хайпарк», в Нижнем Новгороде по нашему проекту строят IT-кампус «Неймарк», в Одинцовском районе Московской области реализован проект областной гимназии им. Е.М.Примакова, который уже одержал победу в конкурсе «Лучший проект Подмосковья» в номинации «Социальная инфраструктура». Одна из лучших школ в России теперь располагается в уникальном пространстве, архитектуру которого я оцениваю в одном ряду с такими известными проектами «Студии 44», как Музейный комплекс Эрмитажа в Главном штабе и Академия танца Бориса Эйфмана.
Реализованные и новые проекты
Были введены в эксплуатацию несколько очень интересных жилых комплексов: «Московский, 65» и «Мануфактура James Beck». Первый переосмысливает традиции ленинградской классики, второй развивает промышленно-лофтовскую эстетику и наследует вольнодумству, а также рационализму архитектуры Петроградской стороны. Кстати, James Beck в 2024 году не только победил на Международном фестивале «Зодчество 2024» в номинации реализованных жилых проектов, но и взял приз «Золотой Трезини», а также был включен в Белую книгу Петербурга как объект, продолжающий традиции петербургской архитектуры и одновременно с этим представляющий новый взгляд на современные градостроительные практики.
В части пока еще нереализованных проектов я назову жилой комплекс на проспекте Римского-Корсакова. Это некое переосмысление принципов дореволюционной застройки, которые перевариваются практически до неузнаваемости и тем не менее опираются на определенные петербургские прототипы. В составе комплекса организуются близкие по структуре, но визуально разные жилые секции, увенчанные мансардным этажом, который облицован мозаикой по мотивам эскизов Ивана Билибина к операм Николая Римского-Корсакова.
Что возьмете с собой в 2025
Я бы взял с собой в 2025-й все, что связано с творчеством. А в уходящем году оставил бы процессы экспертиз и согласований, которые стали занимать чуть ли не все время работы над проектом.
Петр Советников, сооснователь бюро Katarsis
Чем запомнился 2024 год
Много участвовали в выставках и конкурсах: на АрхМоскве, в МУАР, на Архитектоне. Получили премию от любимой Собаки.ru.
Из важного для нас — летом в Никола-Ленивце достроился наш Дом-Обелиск, и теперь в нем может пожить любой желающий.
Главные положительные изменения
В целом происходит постепенное обновление в архитектурной среде Петербурга. Появляется много новых молодых бюро. Архитекторы нашего поколения все больше преподают, в том числе в нашей родной и любимой Академии Художеств.
Пожелание Петербургу на 2025 год
Есть странное (и вредное) ощущение, что все хорошее и новое, что должно было случиться, уже давно случилось, открылось, закончилось, прошло, и больше нет светлых перспектив. Городу очень нужны новые мощные позитивные, интересные и осмысленные прецеденты, в первую очередь архитектурные и градостроительные, крупные архитектурные конкурсы, грандиозные планы и увлекательные мечты. Хочется, чтобы мы все снова поверили, что все лучшее, конечно, впереди.
Дарья Мирошниченко, автор проекта культурного квартала «Брусницын»
Главные положительные изменения
Важно, что в городе стали хотя бы говорить о проблемах современной архитектуры Санкт-Петербурга. У нас на площадке Архитектурного коворкинга KLAUZURA прошло уже третье мероприятие нового формата «Не только архитектор». Оно нацелено на междисциплинарный разговор и популяризацию архитектуры не только среди профессионалов, но и среди обычных горожан. А еще мы начали проводить очень ламповое мероприятие — архитектурные квартирники, где как раз обсуждаются проблемы города в неформальной обстановке. В Этнографическом музее в 2024 году прошла Архитектурная Биеннале с более разнообразной деловой программой.
Главные отрицательные изменения
Расстраивает качество современной архитектуры в Петербурге и то, что за последний год почти не появилось новых ярких общественных пространств, которых так не хватает горожанам и гостям нашего города, можно вспомнить только Hideout.
Реализованные и новые проекты
В 2024 году наше бюро реализовало проект выставки в Хлебозаводе. Это было новым и очень интересным опытом. Надеюсь, что в 2025 году мы сможем рассказать о еще двух наших проектах — это будут значимые общественные локации в Санкт-Петербурге.
Как преодолевали сложности
Стало сложнее принимать участие в международных проектах, однако наша концепция арт-объекта для Архитектурной Биеннале, которая пройдет уже в 2025 году в Венеции, попала в топ-10 лучших проектов со всего Мира.
Что возьмете с собой в 2025
С собой хочу взять свою команду и близких мне людей, так как человеческий капитал - это главное.
Пожелание Петербургу на 2025 год
Желаю Петербургу не стоять на месте. Пусть здесь появится больше ярких общественных проектов. Архитекторам и девелоперам — легкости в их реализации и помощи в этом со стороны администрации. Мне бы хотелось, чтобы Петербург был окутан любовью, чтобы данные ему и горожанам обещания выполнялись, и чтобы наш город стал самым передовым в России.
Георгий Снежкин, архитектор, партнер Архитектурного бюро «Хвоя»
Чем запомнился 2024 год
В 2024 году мы вынуждены констатировать окончательное градостроительное поражение в истории создания Тучкова парка. Свежие фотографии говорят о продолжении строительства судебного квартала в полном объеме на территории Тучкова буяна, что ставит крест на возможности получить новый полноценный парк в центре города. Проблема, на мой взгляд, здесь не только в архитектурных качествах реализуемого проекта, но и в самом процессе принятия решений. Планы и стратегии развития города могут меняться, но эти изменения должны быть прозрачны и ясны. В случае Тучкова парка мы проживаем абсолютно непубличную процедуру, исключающую участие жителей и экспертов. И это как-то обескураживает. Упущенные возможности ощущаются острее.
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