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«Надо надеяться только на чудо после Нового года»: какая погода ждет Петербург на праздничную ночь

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предлагает надеяться только на чудо. Потому что погода до Нового года будет преимущественно теплая погода с небольшими колебаниями от слабого минуса 0…-2 градусов, до более внушительного плюса 0…+5 градусов. И кажется, сохраниться вплоть до 31 декабря. И ждать небольшой морозец и красивые снежные хлопья не приходится.

Shutterstock.com

«Влияние циклонов продолжается и уже во вторник в Санкт-Петербург снова придет снег с очередным небольшим похолоданием, но уже к середине недели снова «плюс» и снег опять исчезнет. Даже при повышении атмосферного давления, а над Европейской территорией стоит антициклон, над Скандинавией и Балтикой сохраняется западный перенос, «дорога» для поступления теплого воздуха с Атлантики», — отметил Колесов.

По его словам, 26-27 декабря в Петербурге будет очень теплая погода, небольшое похолодание придет с 27 на 28 декабря, а затем снова накроет тепло 29-31 декабря.

«Перспектив снега в городе почти нет, так как осадки будут в виде дождя, если только по Ленинградской области, где сохранится. Так что продолжаем верить в погодное чудо после Нового года, а планы строим из фактической погоды и прогнозов до Нового года», — заключил синоптик.

Говорят, Петербург станет одним из самых теплых мегаполисов России этой зимой! Это правда? Снега не будет?

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