«Надо надеяться только на чудо после Нового года»: какая погода ждет Петербург на праздничную ночь

«Влияние циклонов продолжается и уже во вторник в Санкт-Петербург снова придет снег с очередным небольшим похолоданием, но уже к середине недели снова «плюс» и снег опять исчезнет. Даже при повышении атмосферного давления, а над Европейской территорией стоит антициклон, над Скандинавией и Балтикой сохраняется западный перенос, «дорога» для поступления теплого воздуха с Атлантики», — отметил Колесов.

По его словам, 26-27 декабря в Петербурге будет очень теплая погода, небольшое похолодание придет с 27 на 28 декабря, а затем снова накроет тепло 29-31 декабря.

«Перспектив снега в городе почти нет, так как осадки будут в виде дождя, если только по Ленинградской области, где сохранится. Так что продолжаем верить в погодное чудо после Нового года, а планы строим из фактической погоды и прогнозов до Нового года», — заключил синоптик.