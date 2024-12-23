В центре Петербурга готовятся к открытию катка в «Третьем месте»

Гости новогоднего спота смогут перемещаться между двумя пространствами, не снимая коньки. К моменту открытия катка Третье место преобразится и станет настоящим «домом Снежной Королевы» — старинное пространство украсят по-новогоднему, во дворе расположат праздничные елки, также по периметру расставят домики с праздничными угощениями.

«Не секрет, что ранее в Санкт-Петербурге (и Ленинграде) практически в каждом дворе был стихийно организованный каток. А поскольку наш уютный двор — это сердце Третьего места, мы бы хотели продолжить эту добрую традицию, поэтому рады пригласить наших гостей встретиться с нами в совершенно новом формате», — сообщила основатель и идеолог культурного пространства «Третье место» Ольга Звагольская.

Каток откроют 28 декабря в 16:00 во дворе «Третьего места» (Литейный пр., 62). Там можно будет взять коньки на прокат, а билеты есть на сайте культурного пространства.