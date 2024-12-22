На Дворцовой площади зажгли огни новогодней елки

На площади перед Зимним дворцом, несмотря на сильный снегопад, собрались сотни петербуржцев, желающих полюбоваться новогодним зрелищем. «Приходите в центр города всей семьей – пусть теплый, душевный праздник станет ярким финалом уходящего года. Хочу поблагодарить всех, кто помогал делать Петербург самым красивым и удобным местом для встречи Нового года и Рождества», — написал в своих социальных сетях Александр Беглов.

Главную елку Петербурга в этом году доставили на Дворцовую площадь в ночь на 14 декабря. Высота символа Нового года составляет 25 метров, а возраст превышает 100 лет. Ёлки для Дворцовой площади и Якорной площади Кронштадта нашли в Вещевском лесничестве Ленобласти.

Ранее мы рассказывали о том, что на Манежной площади заработала Рождественская ярмарка. Там установили елку, сказочные домики, волшебные карусели и даже настоящую царскую карету.