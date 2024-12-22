Осадки в виде дождя и мокрого снега: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4. Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник небольшие дожди местами с мокрым снегом и +1…+3 градуса», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 декабря, облачная погода. Небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, днем местами. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0...+2 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.