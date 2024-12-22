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Осадки в виде дождя и мокрого снега: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 22 декабря, город окажется под влиянием теплого сектора очередного североатлантического циклона. В регионе сохранится облачная и ветреная погода, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Maximillian cabinet / Shutterstock.com

«Температура воздуха +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4. Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник небольшие дожди местами с мокрым снегом и +1…+3 градуса», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 декабря, облачная погода. Небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, днем местами. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0...+2 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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