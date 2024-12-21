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Показываем, как будет выглядеть мемориал Ленинградской битве

В Петербурге назвали победителя конкурса на лучший эскиз памятника на Пулковских высотах. Лучшей признали концепцию архитектурной студии «Интерколумниум», основа которой — обелиск с пульсирующим световым столпом.

На первый этап конкурса пришло 12 работ от петербургских бюро и мастерских. Из них отобрали пятерых участников. За работу победителя было отдано 13 голосов членов жюри. «Каждый продемонстрировал свой уникальный взгляд, вызвал дискуссию, в том числе у нас с вами.  Поверьте, огромная ответственность отобрать из этих работ ту, что будет воплощена. Станет одним из символов непокоренного Ленинграда»,  написал в своих социальных сетях один из жюри — спикер Заксобрания Александр Бельский.

Победившее бюро представило парковый ансамбль, включающий шесть аллей Славы и площадь Ленинградской битвы. Они сходятся в центре. Аллеям даны имена Ленинградского, Северо-Западного, Северного, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов. Каждая встретит посетителей памятниками. Помимо этого, будет создана аллея Героев Ленинградской битвы.

Напомним, что именно у Пулковских высот больше двух лет держали оборону части 42-й армии Ленинградского фронта. Общая площадь территории паркового ансамбля составит 17 гектаров. В августе 2024 года на месте будущего мемориала заложили закладной камень.

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