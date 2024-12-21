Снова оттепель: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха 0…+2 градуса, в Ленинградской области -3…+2. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье мокрый снег переходящий в дожди и +1…+3», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 декабря, облачная погода. Ночью снег, мокрый снег. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем 0...+2. На дорогах сложная обстановка, гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.