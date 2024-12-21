Снова оттепель: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 21 декабря, синоптическую ситуацию в городе сформирует теплый атмосферный фронт. Он сделает погоду облачной, вызовет снег, переходящий в мокрый снег, а вечером местами и в дожди. На дорогах и тротуарах будет скользко, а температура воздуха к вечеру превысит нулевую отметку.
«Температура воздуха 0…+2 градуса, в Ленинградской области -3…+2. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье мокрый снег переходящий в дожди и +1…+3», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 декабря, облачная погода. Ночью снег, мокрый снег. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем 0...+2. На дорогах сложная обстановка, гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.
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