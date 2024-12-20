Благоустроить три новые станции метро планируют к лету 2025 года

Компания «Метрострой Северной столицы» объявила конкурс для проведения работ по благоустройству территорий вестибюлей «Казаковской» и «Путиловской». По контракту на это могут потратить 237 млн рублей. По плану работы должны начать с 1 марта 2025 года, а завершить к 31 мая того же года.

Также вместе с этим ищут подрядчика для благоустройства строительных площадок на Лахтинско-Правобережной линии, включая территорию станции «Театральная». Тут работы делят на два этапа: первый должны завершить к концу декабря 2024 года, а финальный этап — с 1 апреля по 25 мая 2025 года.