Петербург утопает в сугробах! Власти говорят, что у коммунальщиков есть 12 дней, чтобы убрать снег. Стоп! Это правда?! Разбираемся!

Петербург продолжает преодолевать последствия двух зимних циклонов: «Яры» и «Зивы», заваливших город снегом. За выходные в Петербурге выпало около 40% зимней нормы осадков. Снежные заносы в городе полностью не убраны до сих пор, кое-где жителям домов и владельцам заведений приходится самим расчищать подходы к своим дверям. Между тем городские власти сообщили, что для уборки такого объема снега «по нормативам необходимо порядка 12 дней». Действительно ли на ликвидацию последствий снегопада у коммунальщиков есть две недели? Внимательно разбираемся вместе с доцентом Президентской академии в Санкт-Петербурге Мариной Мининой.
Что случилось?
В минувшие выходные Петербург накрыло циклоном «Яра» — снегопад начался еще в пятницу. За выходные же на город и область выпало порядка 20–24 сантиметров осадков — это 40% месячной нормы. В понедельник на смену одному циклону пришел другой — «Зива», который вновь принес в город метель.
К уборке города, отрапортовали в комитете по благоустройству, привлекли 1015 единиц техники и 1109 сотрудников дорожных служб. Только за выходные с городских улиц вывезли 35 тысяч кубометров снега. Однако этого оказалось явно недостаточно — в понедельник город встал в 7-балльных пробках (что на один балл выше, чем обычно, отмечает издание «Фонтанка»).
Как минимум в некоторых дворах журналисты Собака.ru заметили жителей, самостоятельно расчищавших подходы к своим дверям. Этим же занялась и Катя Бокучава, хозяйка и шеф-повар ресторана «Место» и совладелица винного «Бара 8». В понедельник она выложила видео, на нем она сама убирает снег перед входом в свое заведение.
При этом еще 15-го числа в Telegram-канале правительства Петербурга появилось сообщение, что убрать выпавший в ходе циклона снег городские службы «по нормативам» должны за 12 дней.
Правительство Санкт-Петербурга
Цитата по официальному Telegram-каналу:
В Петербурге [только] за эту ночь [с 14 на 15 декабря] выпало более 20 сантиментов снега. Это половина месячной нормы осадков, чтобы ее убрать, по нормативам, необходимо порядка 12 дней.
Что это вообще за нормативы?
В Петербурге действительно есть целый ряд официальных документов, которые регламентируют, как, чем и насколько быстро должен убираться снег в городе. В частности, этому посвящен документ под громоздким бюрократическим названием «Технологический регламент выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования» (в последний раз правки в него вносились в апреле 2024 года).
К примеру, этот текст содержит таблицу, в которой приведена «рекомендуемая периодичность» уборки. Так, во время небольшого снегопада (до 2 сантиметров осадков) коммунальщики могут сметать выпавший на тротуары снег раз в сутки. Если же с неба сыплет сильнее, то сгребать снег с тротуаров надо каждые три часа, пока метель не закончится. Такие же нормативы действуют и для механизированной уборки внутриквартальных территорий.
Аналогичный документ разработан и для регламентации уборки проезжих частей. Он носит не менее громоздкое название: «Технологический регламент производства работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге». В нем, в частности, прописано, сколько времени есть у дорожных служб на уборку снега, который выпал на проезжую часть.
В этих документах правда написано, что сугробы можно убирать почти 2 недели?
Как указывает в разговоре с Собака.ru доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Марина Минина, регламент уборки автомобильных дорог предполагает, что даже рыхлый снежный покров толщиной более 8 сантиметров (это максимальная отсечка в документе) дорожные службы должны сгрести на обочину в течение максимум 6 суток. При глубине колеи до 3 сантиметров есть не более двух суток на устранение последствий снегопада.
При этом, кстати сказать, «перемещение снега на бортовой камень, тротуары, газоны при формировании вала не допускается», — говорится в документе.
Откуда тогда взялись 12 суток?
Согласно все тем же нормативам, уже после того, как снег убран непосредственно из под ног горожан и колес их автомобилей, у коммунальщиков и дорожников есть обязанность вывезти образовавшиеся отвалы с обочин.
На это у коммунальщиков и дорожников действительно есть значительный период времени. Так, при сильном снегопаде, который принес до 10 см осадков, вывоз может занять до 9 суток. Если на Петербург выпало 10–15 см снега, то срок увеличивается до тех самых 12 суток.
Строго говоря, принесенные «Ярой» 20–24 см можно вывозить даже дольше. Согласно регламенту, вывоз снега в таком случае должен быть осуществлен «в сроки, установленные Комитетом [по благоустройству], пропорциональные высоте свежевыпавшего снега к моменту окончания снегопада». Однако, подчеркивает в беседе с Собака.ru Марина Минина из Президентской академии в Петербурге эта часть правил касается именно вывоза уже сформированных отвалов, а не уборки снега.
Кстати, а снег не растает, пока его будут убирать?
Как минимум часть снега, который не успеют убрать до конца недели, действительно имеет все шансы подтаять. Как рассказал Собака.ru главный синоптик города Александр Колесов, оттепель может прийти в город уже в ближайшие дни.
«У нас потеплеет в четверг вечером, а в пятницу в Санкт-Петербурге будет сохраняться положительная температура в течение всех суток, — пояснил он. — Если в четверг вечером температура только перейдет через нулевую отметку, то в пятницу будет уже 2–4 градуса. Тут никуда не денешься, это на 90–95% вероятности осуществится».
Правда, оттепель продлится всего один день, затем город ждет новая волна похолодания. Впрочем, до конца года в городе ожидается весьма нестабильная погода с обилием циклонов, которые могут принести в Петербург новые осадки. «Циклоны, следующие [с Атлантики], будут идти практически всю третью декаду декабря, — говорит Колесов. — Температурные качели будут продолжаться. В этих условиях накрыть мощным снегопадом нас может в любой момент».
Марина Минина
Председатель Арктического Совета Ассамблеи народов Евразии, ученый секретарь Арктической академии наук, доцент СЗИУ РАНХИГС:
Чтобы уборку снега сделать более оперативной, нужно большее количество уборочной техники и работников коммунальных служб. Меньше сыпать реагентов в виде соли, а перенять уже наконец опыт соседней Финляндии, где посыпают тротуары гранитной крошкой многоразового использования — зимой посыпают наледи, а весной собирают крошку, чистят и складируют до следующей зимы. Снег на тротуарах не превращается в месиво, горожане спокойно передвигаются по тротуарам и переходят дороги, не боясь нырнуть в лужу, а также не портят обувь. Реагенты используют только на дорогах, при этом более дорогостоящие, но менее опасные для окружающей природной среды.
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