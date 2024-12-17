Петербург утопает в сугробах! Власти говорят, что у коммунальщиков есть 12 дней, чтобы убрать снег. Стоп! Это правда?! Разбираемся!

Что случилось?

В минувшие выходные Петербург накрыло циклоном «Яра» — снегопад начался еще в пятницу. За выходные же на город и область выпало порядка 20–24 сантиметров осадков — это 40% месячной нормы. В понедельник на смену одному циклону пришел другой — «Зива», который вновь принес в город метель.

К уборке города, отрапортовали в комитете по благоустройству, привлекли 1015 единиц техники и 1109 сотрудников дорожных служб. Только за выходные с городских улиц вывезли 35 тысяч кубометров снега. Однако этого оказалось явно недостаточно — в понедельник город встал в 7-балльных пробках (что на один балл выше, чем обычно, отмечает издание «Фонтанка»).

Как минимум в некоторых дворах журналисты Собака.ru заметили жителей, самостоятельно расчищавших подходы к своим дверям. Этим же занялась и Катя Бокучава, хозяйка и шеф-повар ресторана «Место» и совладелица винного «Бара 8». В понедельник она выложила видео, на нем она сама убирает снег перед входом в свое заведение.