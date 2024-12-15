Много снега: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха -1…-3 градуса, в Ленинградской области 0…-5. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник временами снег и -2…-4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 декабря, облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью небольшой, днем умеренный снег. Ветер ночью переменный слабый, утром и днем юго-восточный, южный, переходящий к западному, северо-западному умеренному, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -7...-9, местами -11...-13, днем -1...-3. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться, во второй половине дня начнет повышаться.