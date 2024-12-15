18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Много снега: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 15 декабря, метеорологические условия в городе продолжит формировать активный североатлантический циклон «Яра». На этот раз регион окажется на его северной периферии, что сохранит погоду облачной и снежной, а на дорогах и тротуарах сформируется гололедица и снежный накат. После 15-16 часов снегопады будут прекращаться, чтобы возобновиться утром в понедельник.

FOTOGRIN/shutterstock

«Температура воздуха -1…-3 градуса, в Ленинградской области 0…-5. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник временами снег и -2…-4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 декабря, облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью небольшой, днем умеренный снег. Ветер ночью переменный слабый, утром и днем юго-восточный, южный, переходящий к западному, северо-западному умеренному, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -7...-9, местами -11...-13, днем -1...-3. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться, во второй половине дня начнет повышаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: