Мокрый снег: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха 0…-2 градуса, в Ленинградской области 0…-5, местами до -8. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. В воскресенье временами снег и 0…-2», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 декабря, облачная погода. Снег, ночью сильный. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -2...-4 градуса. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.