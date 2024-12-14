Мокрый снег: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 14 декабря, синоптическую ситуацию в городе сформирует передняя часть североатлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над акваторией Ботнического залива. Он накроет регион плотными облаками и вызовет снегопады, во второй половине дня переходящие в мокрый снег. Вечером местами осадки ожидаются сильными. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. На дорогах гололедица и снежный накат.
«Температура воздуха 0…-2 градуса, в Ленинградской области 0…-5, местами до -8. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. В воскресенье временами снег и 0…-2», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 декабря, облачная погода. Снег, ночью сильный. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -2...-4 градуса. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.
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