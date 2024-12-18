Снег в Петербурге надолго? Эта зима будет теплее, чем прошлая? Отвечают эксперты

За минувшие выходные в Петербурге выпало 40% от месячной нормы осадков. Эта зима будет снежной и менее морозной, чем предыдущая? Правда ли, что в перспективе устойчивый снежный покров может стать редкостью для города? Собака.ru узнала у главного синоптика Петербурга Александра Колесова, и.о. заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ и доктора географических наук Артем Павловского, исполнительного директора проекта «Земля касается каждого» Владимира Чупрова.
Как изменился зимний период в Петербурге
Во второй половине 18 — 19 веков в городе климатические нормы средних месячных температур наиболее холодных месяцев (января и февраля) достигали -8...-10 °C. Низкие температуры зимой сохранялись в Петербурге до начала 20 века. Раньше холодный период начинался с ноября, но сейчас его средняя температура стала положительной, отмечает заведующий кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ, доктор географических наук Артем Павловский.
«За последние триста лет зимний период в Петербурге сократился на 30-40 дней. Экстремально низкие температуры мы наблюдаем реже. Климатические условия, в целом, в городе стали мягче. Идет медленное сокращение твердых атмосферных осадков», — считает он.
Какой будет эта зима?
Александр Колесов
Главный синоптик Петербурга:
«Эта зима в Петербурге мягче, чем в прошлом году. Средняя температура воздуха будет с небольшой положительной аномалией: в декабре это –1,5°C, в январе — –3°C, в феврале — –4°C. Сильного похолодания, как в прошлом году, пока не ожидаем.
Прогнозируем достаточно большое количество осадков на весь зимний период — до 130% от месячной нормы. В понедельник утром высота снежного покрова в Петербурге составила порядка 20 сантиметров. В ближайшее время снежный покров будет сохраняться по всей территории Петербурга и Ленинградской области. При этом нас ожидают многочисленные оттепели. Циклоны следуют друг за другом. Например, 19 декабря будет оттепель, снегопад сменится дождями, но потом снова похолодает. Пока сложно сказать, какая погода ждет нас на новогодних праздниках — это будет понятно ближе к концу месяца».
Правда, что устойчивый покров в Петербурге скоро станет редкостью?
По классификации климатов Кеппена, наиболее обоснованной, Петербург относится к бореальному типу климата с теплым летом и снежной зимой. Принципиальное отличие — устойчивый снежный покров. Из-за глобального потепления город, как и другие регионы страны, переживает климатическую трансформацию.
«По самым оптимистичным оценкам к концу века средняя годовая температура в городе увеличится на 3°С — 5°С. Это существенные изменения», — считает Артем Павловский. «Как результат, будет более частый переход [среднесуточной температуры] через 0°С и, как следствие, увеличение интенсивности образования гололеда. Осадки увеличатся, при этом дожди будут "вытеснять" снег», — добавляет исполнительный директор проекта «Земля касается каждого» Владимир Чупров.
«Климат Петербурга становится все более морским (океаническим). То есть умеренно теплым, с небольшими суточными и годовыми амплитудами температуры воздуха, высокой относительной влажностью, прохладным летом и мягкой зимой. Для города станут характерны увеличения доли жидких осадков, снижение ледовитости Финского залива. А главное — исчезнет устойчивый снежный покров. По характеристикам климат будет приближен к Гамбургу, Глазго, Копенгагену», — заключает Артем Павловский.
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