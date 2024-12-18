Снег в Петербурге надолго? Эта зима будет теплее, чем прошлая? Отвечают эксперты

Как изменился зимний период в Петербурге

Во второй половине 18 — 19 веков в городе климатические нормы средних месячных температур наиболее холодных месяцев (января и февраля) достигали -8...-10 °C. Низкие температуры зимой сохранялись в Петербурге до начала 20 века. Раньше холодный период начинался с ноября, но сейчас его средняя температура стала положительной, отмечает заведующий кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ, доктор географических наук Артем Павловский.

«За последние триста лет зимний период в Петербурге сократился на 30-40 дней. Экстремально низкие температуры мы наблюдаем реже. Климатические условия, в целом, в городе стали мягче. Идет медленное сокращение твердых атмосферных осадков», — считает он.

Какой будет эта зима?