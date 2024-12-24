15 новогодних подарков для любителей архитектуры

Поклонники архитектуры модернизма и брутализма наверняка оценят книги независимого польского издательства и дизайн-студии Zupagrafika Мартины Собецька и Дэвида Наварро. В этом году дуэт презентовал новинку, посвященную модульным киоскам, массово производимым с 1970-х по 1990-е годы и используемым как места продажи еды и газет или как пункты обмена валют. В издании представлены порядка 150 фотографий уцелевших павильонов: от Любляны до Варшавы и от Белграда до Берлина. Еще у авторов есть крутой фотообзор детских площадок советской эпохи, найденных в бывших странах СССР, и книга-конструктор, после прочтения которой можно собрать панельный дом.