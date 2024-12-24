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15 новогодних подарков для любителей архитектуры

Новая книга искусствоведа Татьяны Княжицкой о витражах Центрального района Петербурга, ночник-киоск и формы для выпечки печенья в виде метлахской плитки: Собака.ru cоставила подборку подарков, для тех, кто влюблен в архитектурное наследие. 

Книга Татьяны Княжицкой «Витражи Санкт-Петербурга. Инвентаризация 2019-2024. Центральный район», «Подписные издания», 5075 ₽
Пресс-служба «Подписных изданий»

Книга Татьяны Княжицкой «Витражи Санкт-Петербурга. Инвентаризация 2019-2024. Центральный район», «Подписные издания», 5075 ₽

Новинка! Искусствовед, руководитель волонтерского проекта «Витражи в России» Татьяна Княжицкая выпустила четвертый том «Витражи Санкт-Петербурга. Инвентаризация». В книге опубликованы 185 адресов зданий в Центральном районе, где сохранились дореволюционные витражи. Печатный труд сопровождает большое количество натурных и архивных фотографий.

Книга Ксении Малич «Пришел, увидел — побежден! Советские и британские архитекторы в 1930–1960-е годы», «Подписные издания», 1260 ₽
Пресс-служба «Подписные издания»

Книга Ксении Малич «Пришел, увидел — побежден! Советские и британские архитекторы в 1930–1960-е годы», «Подписные издания», 1260 ₽

Как наладить коммуникацию, если вы зодчий: встречаем зиму конструктивно — книжной новинкой о важности быть в контакте. Монументальный труд историка искусств Ксении Малич о профессиональных взаимоотношениях советских и британских архитекторов с 1930-х по 1960-е годы. Исследование демонстрирует продуктивное общение между зодчими, несмотря на разницу в законах, управлении и строительной практике. Ранее мы публиковали отрывок из книги. 

Форма для изготовления метлахского печенья № 5, Elviramettlach.ru, 4000 ₽
Фото предоставлено Эльвирой Алеевой

Форма для изготовления метлахского печенья № 5, Elviramettlach.ru, 4000 ₽

Краевед Эльвира Алеева выпускает наборы для выпечки печенья в виде метлахской плитки. В него входят четыре формы, щетка для ухода за изделиями, авторский рецепт, открытка по мотивам листа из дореволюционного каталога с метлахской плиткой и четыре готовых печенья с ароматом апельсина без росписи. 

Ночник «Ночной ларек» от мастерской «Капля Света», Friend Function, 8 900 ₽
Пресс-служба Friend Function

Ночник «Ночной ларек» от мастерской «Капля Света», Friend Function, 8 900 ₽

Ностальгический ночник-киоск от московской мастерской «Капля Света». Образ повторили в точности: от жестяной обшивки и полки для сумок до силуэтов товаров. Обратите внимание: в витрине виднеется силуэт котика!

Тарелка «Мишень Константинова», TATLIN, 4500 ₽
Пресс-служба TATLIN

Тарелка «Мишень Константинова», TATLIN, 4500 ₽

Проект «Мишени» российского художника и архитектора Александра Константинова, частью которого является тарелка, создан в начале нулевых. Это попытка автора визуализировать пространство мышления через линейки, мишени, радары, миллиметровки и формуляры. Использовать фарфоровое изделие можно как декор или по назначению.

Тот самый Петербург. Зимний с фонтаном, «Подписные издания», 1387 ₽
Пресс-служба «Подписных изданий»

Тот самый Петербург. Зимний с фонтаном, «Подписные издания», 1387 ₽

Художница Наталья Наниева создает сувенирные наборы-конструкторы в виде непарадных дворов Петербурга. Из новинок — сборная модель зимнего сквера с фонтаном (да, Деды Морозы и влюбленная парочка на скамейке тоже есть!).

Книга Zupagrafika Soviet Playgrounds, Friend Function, 4 000 ₽
Пресс-служба Friend Function

Книга Zupagrafika Soviet Playgrounds, Friend Function, 4 000 ₽

Книга Zupagrafika Kiosk, Friend Function, 4 000 ₽
Пресс-служба Friend Function

Книга Zupagrafika Kiosk, Friend Function, 4 000 ₽

Книга-конструктор Zupagrafika Panelki, Friend Function, 4 000 ₽
Пресс-служба Friend Function

Книга-конструктор Zupagrafika Panelki, Friend Function, 4 000 ₽

Поклонники архитектуры модернизма и брутализма наверняка оценят книги независимого польского издательства и дизайн-студии Zupagrafika Мартины Собецька и Дэвида Наварро. В этом году дуэт презентовал новинку, посвященную модульным киоскам, массово производимым с 1970-х по 1990-е годы и используемым как места продажи еды и газет или как пункты обмена валют. В издании представлены порядка 150 фотографий уцелевших павильонов: от Любляны до Варшавы и от Белграда до Берлина. Еще у авторов есть крутой фотообзор детских площадок советской эпохи, найденных в бывших странах СССР, и книга-конструктор, после прочтения которой можно собрать панельный дом.

Книга Бориса Кирикова «Архитектор А. И. фон Гоген. От эклектики к модерну», «Подписные издания», 1434 ₽
Пресс-служба «Подписные издания»

Книга Бориса Кирикова «Архитектор А. И. фон Гоген. От эклектики к модерну», «Подписные издания», 1434 ₽

Монография легендарного Бориса Михайловича Кирикова посвящена зодчему Александру фон Гогену и охватывает долгий период его деятельности: от ранних работ до поздних шедевров и поисков. Не только особняком Кшесинской единым!

Подсвечник «Демидовский гранат», TATLIN, 3000 ₽
Пресс-служба TATLIN

Подсвечник «Демидовский гранат», TATLIN, 3000 ₽

«Демидовский гранат» — так назывался кованый элемент, что использовали в XVIII–XIX веках как соединение для решеток, противовес безменов, набалдашник столбов. Он напоминает кристалл пирита или китайский метательный снаряд гантань. Этот подсвечник сделан из красной глины, добытой на карьере в Свердловской области, отлит методом шликерного литья в гипсовую форму и покрыт медной глазурью. 

Бетонное кашпо в виде панельки от Anokhin Nikita store, Friend Function, 2 650 ₽
Пресс-служба Friend Function

Бетонное кашпо в виде панельки от Anokhin Nikita store, Friend Function, 2 650 ₽

Ночник-панелька Brezhnevka от Anokhin Nikita store, Friend Function, 12 900 ₽
Пресс-служба Friend Function

Ночник-панелька Brezhnevka от Anokhin Nikita store, Friend Function, 12 900 ₽

Дизайнер Никита Анохин создает миниатюрные копии популярных панелек и превращает их в светильники, шкатулки и другие предметы интерьера. Наши фавориты — ночник Brezhnevka по мотивам серии 9-этажных одноподъездных жилых домов II-18/9 и кашпо. 

Арт-мемо «Доходные дома Санкт-Петербурга» от АВС дизайн, «Подписные издания», 1275 ₽
Пресс-служба «Подписных изданий»

Арт-мемо «Доходные дома Санкт-Петербурга» от АВС дизайн, «Подписные издания», 1275 ₽

Игра на запоминание от дизайн-студии ABC design. За одну партию участникам необходимо найти пару карточкам с изображением доходных домов Петербурга (да, дома Бака на Кирочной и Колобовых на Ленина тоже есть!). 

Книга Ольги Шурыгиной «Гараж "Интуриста"», TATLIN, 1200 ₽
Пресс-служба TATLIN

Книга Ольги Шурыгиной «Гараж "Интуриста"», TATLIN, 1200 ₽

Новую книгу историк архитектуры Ольга Шурыгина посвятила одной из знаковых построек Константина Мельникова — гаражу «Интуриста» в Москве. На основе архивных источников автор проясняет некоторые вопросы истории создания этого памятника авангардной архитектуры и пытается вывести из тени знаменитого зодчего проектировщиков здания — инженера Льва Давидовича и архитектора Валерия Курочкина — и других причастных.

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