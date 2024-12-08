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Бассейны под открытым небом у «Флагштока» откроют весной 2025

Круглогодичные бассейны на Крестовском острове будут вмещать до 396 человек. Площадь одного из них составит 1250 квадратных метров, второго - 200.

Открытые бассейны будут построены в акватории Финского залива у Крестовского острова и войдет в комплекс спортивных сооружений общественного пространства «Флагшток». Ожидается, что водные сооружения будут работать не только летом, но и зимой. Более того, на территории расположат сауны, раздевалки, душевые и кафе.

«Мы сейчас находимся на этапе пуско-наладки. Держим температуру +28 градусов и смотрим, как ведет себя оборудование. К весне закончим, а ближе к лету - пустим первых посетителей», — рассказал в интервью «Комсомольской правде» генеральный директор АО «Зенит-Арена» Игорь Краснов.

Напомним, что вчера в Петербурге официально открылся самый большой каток в мире. На Крестовском острове заработал «Каток у флагштока». В этом году его площадь увеличилась до до 28 тыс. м2.

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