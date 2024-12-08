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Ожидается потепление: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам экспертов погодного центра «Фобос» сегодня, 8 декабря, синоптическая ситуация будет определяться влиянием гребня антициклона, благодаря чему погода возьмёт курс на постепенное улучшение.

Telia / Shutterstock.com

«Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер восточной четверти 3–8 метров в секунду. Температура воздуха −1…−3 градуса, по области 0…−5. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 771 миллиметр ртутного столба, что заметно выше нормы», — сказано на сайте центра.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 декабря, Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер ночью переменный, днем северный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем -1...-3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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