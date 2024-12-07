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Небольшой снег: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 7 декабря, дотянутся облачные поля системы атмосферного фронта, выходящего с юга в центральные области Европейской России. Так что несмотря на повышенный фон атмосферного давления облаков в небе будет много и местами пройдёт небольшой снег, но отсутствие сильного ветра и близкие к норме температуры сделают погоду довольно комфортной.

Irina Velikanova/shutterstock

«Температура воздуха -1…-3 градуса, в Ленинградской области 0…-5. Ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье небольшой снег и 0…-2», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 декабря, преимущественно облачно. Местами слабый снег. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем 0...-2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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