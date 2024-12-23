Как горожане делают Петербург и Ленобласть лучше? От реставрации витражей до речных электросудов

Проявлять заботу об экологии, популяризировать историческое наследие и быть волонтером — это и многое другое входит в список дел ответственного горожанина. Собака.ru вспомнила примеры больших и маленьких важных инициатив в 2024 году: от открытия сенсационных пространств до помощи животным. И это далеко не предел!
Открывать сенсационное пространство
Александр Бережненко и его команда ответственны за перезапуск и ревайвл Коломны: открыли рядом с Мариинским театром и напротив Никольского собора пространство Hideout Residence с дизайнерскими апартаментами, отелем, модными булками, ресторанами, магазинами, арт-резиденциями, классной летней террасой и стрит-артом «Тебя легко любить» проекта «Это знак». За одно лето 2024-го бывшие казармы Морского гвардейского экипажа по адресу: проспект Римского-Корсакова, 22, успели стать местом силы, превратив еще недавно «скучный» исторический квартал в важную гастрономическую и культурную локацию.
Ухаживать за домами и парадными, быть волонтером
Историй о том, как петербуржцы отреставрировали старинные двери, витражи, печи или парадную целиком, в городе несчетное количество. Одна из последних — жители Дома Бака при поддержке фонда «Внимание» отреставрировали две двери и две восстановили. Входные группы были заменены в девяностые-нулевые, как и во многих домах. В 2017 году двери случайно нашел краевед Максим Косьмин в ресторане «Рубинштейн». На восстановление меценаты и жильцы вместе с фондом «Внимание» собрали 7,4 млн рублей. Впереди еще много работы. В будущем совет дома хочет добиться реставрации витражей — уже есть проектная документация. Продолжат волонтерские акции по очистке ступеней, пола и перил, будут искать решения для комплексной реставрации здания, отметила председатель совета дома Бака Марина Жукова в разговоре с Собака.ru.
В 2023 году участники добрососедства Семенцы создали группу «Витражи. Семенцы», где по сей день обсуждают вопросы сохранения наследия округа. В 2024 году жители добились реставрации витражей в доходном доме Бориса Гиршовича на Рузовской, 19, расчистили панно в доходном доме Максимовой на Рузовской, 17. Сейчас занимаются восстановлением витражей на Бронницкой, 14. А впереди — еще более 10 адресов, которые нужно привести в порядок.
В Ленобласти тоже не отстают! В 2023 году три петербурженки — основательница блога о кладбищах whatiscemetery Маргарита Николаева, Валентина Манн из «Дверей с помоек» и Ульяна Захарова из проекта «Иная Россия» о многонациональной культуре страны — придумали проект «Выборгская улица», чтобы привлечь внимание к наследию Выборга. Команда нашла трафаретные росписи более чем в десяти домах Выборга, часть из которых включили в предмет охраны. В 2024 году провели две акции по расчистке финских росписей в доме АО «Арина», помогли расчистить деревянную кладовку 1922 года в доме Урсина, нашли росписи в доме с совами на Тургенева, 8 и в доме на Ленинградском шоссе, 15.
Приводить в порядок исторические здания
Крупный девелоперский холдинг Setl Group во главе с Максимом Шубаревым отреставрировал канатный цех бывшего завода «Красный гвоздильщик» на Васильевском острове, куда совсем скоро заедет НИУ ВШЭ. Сейчас компания занимается особняком Веге конца XIX века на Октябрьской набережной.
Развивать транзитное трудоустройство в городе
Основательница инклюзивных мастерских «Простые вещи» Маша Грекова год назад запустила проект «Растим». Он работает по двум направлениям. Первое — уход за горшечными растениями: можно принести любимый цветок, его «оживят» и пересадят. Второе — флористика, составление букетов. В 2024 году здесь стажировались и работали 9 человек с ментальными особенностями (выполнили 311 заказов на Flowwow!).
Создавать экологичный водный транспорт
Выпускник Московского государственного института международных отношений МИД России (и поклонник яхтинга!) Андрей Бубнов и его команда — адепты развития экологичного водного транспорта в России: в 2019 году первая в стране компания по производству электросудов Emperium запустила верфь в Отрадном в Ленобласти. Настоящим прорывом в российском электросудостроении стал проект «Экобас» («Синичка») для Правительства Москвы. Футуристические речные электротрамваи бесшумны, экологичны, имеют быструю зарядку и состоят из отечественных компонентов. В 2024 году компания протестировала электросудно «Мойка 2.0» для Петербурга!
Спасать животных
Представитель цирковой династии в четвертом поколении (руководил цирком «Золотой дракон»!) Дмитрий Ким вместе с супругой, ветеринарным врачом Яной Олейник в 2020 году основали единственный в России хоспис для диких кошек «Дом тигра». На территории размером 11 гектаров в Ленобласти проживают около 26 подопечных: тигры, пумы, леопарды, рыси, львы. В 2024 году провели сложную операцию двум тиграм, забрали истощенного львенка из Москвы и еще одного из Донецка. И это еще не предел!
Разрабатывать инновационные платформы и стартапы
Алина Черейская и Степан Кухарский из архитектурной компании SA lab запустили Kodiia — платформу с AI для создания видеоигр, анимаций, приложений и виртуальных пространств. «Сейчас это онлайн редактор кода, в котором создают генеративный арт, трехмерные пространства. В ближайшем обновлении появится возможность генерировать видео и 3D модели без навыков программирования. Мы хотим создать бесшовное рабочее пространство, где искусственный интеллект станет помощником и другом для дизайнеров, архитекторов и художников», — отмечает Алина Черейская в разговоре с Собака.ru.
Петербурженка Дарья Токарева открыла первый в мире стартап Spawn, который выращивает строительные материалы и мебель из грибов и отходов. Сейчас у компании четыре постоянных заказчика и несколько — «в очереди», включая X5 Group и Сбер. Вместе со «ВкусВиллом» делают контейнер для батареек из собранных отходов, а с «Лэтуаль» — тестируют упаковку для продукции компании, перерабатывая отходы косметического производства. В 2024-м Дарья открыла производство на Заозерной. Цех позволит перерабатывать до 8 тонн отходов в месяц. Первая партия товаров, включая мебель и биоразлагаемую упаковку, будет зимой 2025-го.
Проявлять заботу к окружающей среде
Экопроект «Зеленка» основала на личные средства петербурженка Юлия Акимова в 2021 году. Горожанам он известен благодаря многочисленным акциям и пункту приема для сбора вторсырья на «Академической». В 2024-м команда открыла экоцентр на Выборгском шоссе — пока работает как пункт сбора вторсырья. Провела акцию «Макулатура в обмен на саженцы кедров» и раздали 10 000 молодых деревьев. Собрали порядка 96 тонн вторсырья (это не считая вещей на благотворительность!). В планах — доделать ремонт в эконцентре на «Озерках» и расширить его: будет музей, лекторий, кафе и лавка.
Помогать бездомным
Петербург занял второе место в рейтинге самых опасных регионов для жизни бездомных. В среднем они умирают на 24, 4 года раньше, чем другие жители города. Чаще всего — от ВИЧ, туберкулеза, гепатита, болезней пищеварительной системы и печени. За 2023 год, согласно исследованию «Ночлежки» и проекта «Если быть точным», умерло 1532 бездомных человека. Эти цифры могли бы быть намного больше, если бы не было «Ночлежки» и Благотворительной больницы, которая в 2023 году открыла первую бесплатную клинику для лечения бездомных, беженцев, людям без документов и гражданства в Петербурге. За год врачи приняли 1122 пациента, ежемесячный поток в клинике — 550-600 человек. Запустили программу гинекологической помощи бездомным женщинам и продолжили развивать офтальмологический проект — благодаря клиникам-партнерам «Зрение» и «Счастливый взгляд» 17 пациентов Благотворительной клиники прошли офтальмологическое обследование и оперативное лечение катаракты и глаукомы.
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