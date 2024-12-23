Как горожане делают Петербург и Ленобласть лучше? От реставрации витражей до речных электросудов

Открывать сенсационное пространство

Александр Бережненко и его команда ответственны за перезапуск и ревайвл Коломны: открыли рядом с Мариинским театром и напротив Никольского собора пространство Hideout Residence с дизайнерскими апартаментами, отелем, модными булками, ресторанами, магазинами, арт-резиденциями, классной летней террасой и стрит-артом «Тебя легко любить» проекта «Это знак». За одно лето 2024-го бывшие казармы Морского гвардейского экипажа по адресу: проспект Римского-Корсакова, 22, успели стать местом силы, превратив еще недавно «скучный» исторический квартал в важную гастрономическую и культурную локацию.

Ухаживать за домами и парадными, быть волонтером

Историй о том, как петербуржцы отреставрировали старинные двери, витражи, печи или парадную целиком, в городе несчетное количество. Одна из последних — жители Дома Бака при поддержке фонда «Внимание» отреставрировали две двери и две восстановили. Входные группы были заменены в девяностые-нулевые, как и во многих домах. В 2017 году двери случайно нашел краевед Максим Косьмин в ресторане «Рубинштейн». На восстановление меценаты и жильцы вместе с фондом «Внимание» собрали 7,4 млн рублей. Впереди еще много работы. В будущем совет дома хочет добиться реставрации витражей — уже есть проектная документация. Продолжат волонтерские акции по очистке ступеней, пола и перил, будут искать решения для комплексной реставрации здания, отметила председатель совета дома Бака Марина Жукова в разговоре с Собака.ru.

В 2023 году участники добрососедства Семенцы создали группу «Витражи. Семенцы», где по сей день обсуждают вопросы сохранения наследия округа. В 2024 году жители добились реставрации витражей в доходном доме Бориса Гиршовича на Рузовской, 19, расчистили панно в доходном доме Максимовой на Рузовской, 17. Сейчас занимаются восстановлением витражей на Бронницкой, 14. А впереди — еще более 10 адресов, которые нужно привести в порядок.

В Ленобласти тоже не отстают! В 2023 году три петербурженки — основательница блога о кладбищах whatiscemetery Маргарита Николаева, Валентина Манн из «Дверей с помоек» и Ульяна Захарова из проекта «Иная Россия» о многонациональной культуре страны — придумали проект «Выборгская улица», чтобы привлечь внимание к наследию Выборга. Команда нашла трафаретные росписи более чем в десяти домах Выборга, часть из которых включили в предмет охраны. В 2024 году провели две акции по расчистке финских росписей в доме АО «Арина», помогли расчистить деревянную кладовку 1922 года в доме Урсина, нашли росписи в доме с совами на Тургенева, 8 и в доме на Ленинградском шоссе, 15.