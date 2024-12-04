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Каким ChatGPT видит Петербург будущего? Собака.ru попросила чат-бота выбрать 5 мест, где могли бы установить памятник Петру I Зураба Церетели

Например, на Сенной площади, возле станции метро «Петроградская» и у входа в Морской порт.

PhotoJuli86 / Shutterstock.com

Памятник Петру I «В ознаменование 300-летия российского флота» авторства художника-монументалиста Зураба Церетели выл воздвигнут с 1997 году на искусственном острове, насыпанном у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала. Это один из самых высоких памятников в России: его общая высота составляет 98 метров, высота фигуры Петра — 18 метров.

Памятник не раз критиковался москвичами за отсутствие ценности для города, предлагался к переносу в другие места, а также входил в неофициальные списки самых уродливых строений мира. «15% отнеслись отрицательно, 30% положительно, а 40% — так-сяк. Важный момент: тем 40%, которым что-то нравилось, а что-то не нравилось, больше всего не нравился Петр Первый. И, когда мы пересчитали итоги с учетом этого обстоятельства, вклад Петра Первого в отрицательный имидж градостроительной политики достиг 30%. Я это назвал "эффект Церетели" — как с помощью одного сооружения можно изменить настроение в десятимиллионном городе», — отмечал депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов. 

В конце ноября скандальный монумент авторства Зураба Церетели вновь предложили перевести из Москвы в Петербург. С такой инициативой выступил депутат петербургского ЗакСа, лидер фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов. По его мнению, монумент мог бы переехать в новый курорт «Санкт-Петербург Марина», где мог бы встречать на берегу Финского залива «морские суда, прибывающие в город».

Редакция Собака.ru попросила ChatGPT выбрать 5 мест, где могли бы установить памятник. Получив список с подробными объяснениями своего выбора, мы визуализировали, как это могло бы выглядеть. C сохранением пропорций — 98 метров в высоту.

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