В Петербурге готовятся к открытию самого большого катка в мире

На празднике выступят звезды фигурного катания Алексей Ягудин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также выступление юниоров. После окончания торжественной части звездные спортсмены проведут для гостей мастер-классы, фото- и автограф-сессию на льду.

Торжественная церемония открытия пройдет в 15:00. Чтобы попасть на нее, нужно оформить бесплатный билет на сайте пространства или в кассах. По окончании торжественной церемонии начнется праздничный сеанс катания — с 16:30 до 19:00, на который нужно приобрести билет. Вечером запланированы еще два слота катания — с 20:00 до 21:30 и с 22:00 до 23:30, на которых пройдет шоу от команды катка и ледовая дискотека.

Самый большой каток в мире откроют в Петербурге на территории общественного пространства «Флагшток» на Крестовском острове, прямо на берегу Финского залива — у станции метро «Зенит» и стадиона «Газпром Арена». На ледовой площадке комфортно размещаются до 2500 человек, продолжительность сеансов составляет 1,5 часа, а утреннего – 2 часа. На каток можно попасть бесплатно в утреннее время по будням и выходным. Бесплатные билеты доступны на сайте катка и в кассах.

Отсюда открываются виды на залив, закаты, «Лахта Центр» и стадион «Газпром Арена». На благоустроенной территории общественного пространства «Флагшток» работают фудтраки, теплые кафе-павильоны, фотозоны и зоны отдыха с видом на море. Для гостей доступны аренда и заточка коньков, индивидуальные занятия с инструкторами.

«Каток у Флагштока» откроется 7 декабря в 15:00 (Южная дорога, 28/1).