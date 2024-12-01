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В Петербурге открыли мемориальную доску выдающейся балерине Инне Зубковской

Она установлена на фасаде дома на набережной реки Фонтанки, 56, в котором с 1975 по 2001 год жила народная артистка РСФСР. Инициатором установки выступил Мариинский театр.

Baturina Yuliya/shutterstock

«Всю жизнь Инна Борисовна отличалась необыкновенной красотой, грацией и особым артистическим шармом. После завершения карьеры прославленная балерина преподавала в Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, где воспитала целую плеяду прославленных артисток», — написали в пресс-службе театра.

В труппу Кировского (сегодня — Мариинского) театра Инна Борисовна была принята в 1941 году после окончания московского хореографического училища. На сцене театра она станцевала множество партий, в том числе лирическую Одетту и магнетическую Одиллию в «Лебедином озере» Чайковского, темпераментную Китри в «Дон Кихоте» Минкуса, трагичную Никию в «Баядерке» Минкуса.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красногвардейском районе открыли сквер Юрия Кнорозова. 
 

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