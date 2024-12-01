У Московского вокзала появился (и быстро исчез) грустный ангел с чемоданом

При этом внешне это сверхъестественное существо напоминает супругу скульптора. «У него есть портретные сходства с ней», — заявил мужчина в беседе с изданием «Фонтанка».

Скульптуру можно было увидеть, переходя пешеходный переход на Невском проспекте у метро «Площадь Восстания» или поворачивая на автомобиле на Лиговский проспект. Маленький ангелочек не не продержалась и дня. Предыдущие работы автора так же убирали почти сразу же после размещения на улицах города.

В середине ноября на берегу Пряжки установили ангела в память о скульпторе Романе Шустрове. Деньги были собраны почитателями таланта скульптора, рассказали в Музее петербургских ангелов. Изваяние установили на скамейке, где любил гулять художник.