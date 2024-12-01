У Московского вокзала появился (и быстро исчез) грустный ангел с чемоданом

На светофоре около “Площади Восстания” появилась скульптура маленького человечка. Это работа Максима Ракша, которая олицетворяет петербуржцев, которые грустят, даже ненадолго покидая любимый город.
При этом внешне это сверхъестественное существо напоминает супругу скульптора. «У него есть портретные сходства с ней», — заявил мужчина в беседе с изданием «Фонтанка».
Скульптуру можно было увидеть, переходя пешеходный переход на Невском проспекте у метро «Площадь Восстания» или поворачивая на автомобиле на Лиговский проспект. Маленький ангелочек не не продержалась и дня. Предыдущие работы автора так же убирали почти сразу же после размещения на улицах города.
В середине ноября на берегу Пряжки установили ангела в память о скульпторе Романе Шустрове. Деньги были собраны почитателями таланта скульптора, рассказали в Музее петербургских ангелов. Изваяние установили на скамейке, где любил гулять художник.
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