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Аномальное тепло в первый день зимы: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 1 декабря, город окажется под влиянием теплого сектора циклонического вихря с центром над акваторией Норвежского моря. Он сохранит в регионе облачную и ветреную погоду, местами вызовет небольшие дожди, и поднимет температуру на 4-5 градусов выше климатической нормы.

FOTOGRIN/shutterstock

Температура воздуха +5…+7 градусов, в Ленинградской области +2…+7. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В понедельник местами небольшой дождь и +2…+4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 декабря, облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +3...+5. в течение суток. Атмосферное будет понижаться.

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