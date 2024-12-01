Аномальное тепло в первый день зимы: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

Температура воздуха +5…+7 градусов, в Ленинградской области +2…+7. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В понедельник местами небольшой дождь и +2…+4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 декабря, облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +3...+5. в течение суток. Атмосферное будет понижаться.