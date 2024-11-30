Петербургский ЗакС начал готовить закон о борьбе с борщевиком

«Все наши пригородные районы и парки сталкиваются с серьезной проблемой, пришедшей к нам ещё из двадцатого века. Практика показывает, что справиться с ней очень сложно. Если мы будем вместе и последовательно двигаться вперёд, то сможем выработать пути решения проблемы, замедлить распространение и уменьшить площади, заражённые борщевиком, на территории Северной столицы, Ленинградской области и всей страны в целом», — рассказал председатель ЗакСа Александр Бельский.

Депутат Александр Ходосок указал на важность практического сотрудничества с Ленинградской областью, поскольку опасные растения распространяются вне зависимости от административных границ. Кроме того, в соседнем регионе уже принят закон о борьбе с борщевиком.

Летом мы рассказывали о том, что из ядовитого борщевика будут делать экотопливо. Экологический совет Ленинградской области одобрил разработанный проект по переработке растения в биотопливо. Первый опытный образец уже работает в Гатчинском районе. Из сока борщевика извлекают спирт, а из жмыха получается сырье для производства бытового древесного угля.