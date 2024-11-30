Дожди в последний день осени: какой будет погода в Петербурге в субботу

«Температура воздуха +3…+5 градусов, в Ленинградской области 0…+5. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье местами небольшие дожди и +5…+7», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 декабря, облачная погода. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью и в первой половине дня в прибрежных районах местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +4...+6. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.