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Дожди в последний день осени: какой будет погода в Петербурге в субботу

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 30 ноября, синоптическую ситуацию в атмосфере над городом будет формировать теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над акваторией Норвежского моря. Надвигаясь с северо-запада, он станет причиной облачной погоды и во второй половине дня вызовет небольшие дожди.

bellena / Shutterstock.com

«Температура воздуха +3…+5 градусов, в Ленинградской области 0…+5. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье местами небольшие дожди и +5…+7», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 декабря, облачная погода. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью и в первой половине дня в прибрежных районах местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +4...+6. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.

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