Контракт на строительство новой сцены МДТ продлили еще на два года из-за корректировки бюджета

Первоначально строительство второй сцены Малого драматического театра — Театра Европы на Звенигородской улице, 7, планировали завершить к апрелю 2025 года. Но теперь из-за корректировки проектно-сметной документации и прохождение госэкспертизы изменятся и график работ и их завершение.
Действующий государственный контракт на строительство нового здания МДТ продлили до 2027 года. Документ подписан между ППК «Единый заказчик» и ООО «Трансепт групп», которое является генподрядчиком проекта. Заказчик отмечает для «Делового Петербурга», что требуется глубокая корректировка проектно-сметной документации и прохождение госэкспертизы.
Сейчас проходит согласование проектных решений с пользователем. В 2025 году в планах получить заключения Главгосэкспертизы России, после чего запустят полномасштабные работы.
В планах было завершить строительство к апрелю 2025 года. Но теперь график работ скорректируют. Заказчик уже оплатил около 1,5 млрд рублей с учетом аванса по прежнему договору. Стоимость исполненных обязательств насчитывает порядка 300 млн руб. Всего в проект должны вложить около 8 млрд рублей инвестициями.
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