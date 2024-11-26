Назвали даты открытия «СКА Арены» после ремонта

О готовности «СКА Арены» сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, пишет ТАСС. Площадку закрыли на ремонт в июле 2024 года после пожара, случившегося за месяц до этого.

«Там больше арена, ожидается большой зрительский интерес, ожидается команда из иностранных игроков. Тем более построили хороший дворец, столько тот стадион (Ледовый дворец) не вмещает. По арене были некоторые вопросы, сейчас они сняты, федерация проверила, что арена готова принять Кубок Первого канала», — отметил Третьяк.

Турнир пройдет в Петербурге с 12 по 15 декабря. Среди участников ожидают увидеть команду «Россия 25», сборные Белоруссии и Казахстана, а также сборную Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Напомним, 16 июля стало известно, что домашние матчи хоккейного клуба СКА пройдут в Ледовом дворце, а не в новом здании «СКА Арены». Все из-за мер безопасности. Эксперты считают, что, с учетом масштабов «СКА Арены» и сложности ее систем пожарной безопасности, на устранение недостатков потребуется «длительное время». При этом в клубе конкретные сроки завершения работ не называют.

В начале июня на «СКА Арене» произошел пожар. На крупнейшем в мире хоккейном стадионе на проспекте Юрия Гагарина огонь повредил поверхность арены, часть трибун и видеоборты, установленные по периметру ледовой площадки. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность проводки.