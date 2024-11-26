Говорят, Петербург станет одним из самых теплых мегаполисов России этой зимой! Это правда? Снега не будет?

То есть зима в Петербурге может оказаться совсем не теплой?

Как ожидают в Росгидромете, зима будет все же чуть теплее климатической нормы, но не сильно. «Тут надо понимать, что климатическая норма для зимы в Петербурге все еще достаточно низкая, — напоминает Александр Колесов. — Для декабря — это -2,5 градуса, для января — -4,8 градуса, а для февраля — -5 градусов. Так что "чуть теплее нормы" все равно означает вполне холодную погоду».

«Надеемся, что повторения 2020 года, когда зимы в Петербурге не было, не случится, — добавляет собеседник редакции. — Пока ожидается, что зима будет больше похожа на две предыдущие с осадками в виде снега и отрицательными температурами».

Кстати, как добавляет Колесов, серьезного превышения нормы осадков не ожидается — их должно выпасть от 100 до 130% нормы. При этом он еще раз подчеркивает, что такие долгосрочные прогнозы имеют ограниченную точность. Прогнозы на месяц могут быть ближе к реальности (хотя все еще недостаточную, чтобы выбирать себе одежду на три недели вперед). Они составляются на основе больших данных об атмосферных процессах, которые происходят в небе над Европой в течение последних месяцев.

«Мы смотрим как перемещались циклоны, какие были антициклоны, а потом ищем в нашей базе данных совпадения, когда ситуация развивалась похожим образом и к какой зиме она привела, — говорит синоптик. — Аналоги можно находить в погоде 30-, 50-, даже 100- летней давности».

Однако, добавляет он, трудность заключается в том, что, ввиду глобального потепления, такие аналоги находить все сложнее и сложнее. «Сейчас очень тепло и у нас часто нет четких аналогов из прошлого, — говорит Колесов. — Так, август прошлого года был самым жарким в истории, август этого — вторым по этому показателю. Этот сентябрь был одним из самых жарких, октябрь тоже очень теплый. То есть у нас нет тех условий, что наблюдались раньше. В атмосфере идут совсем другие процессы».