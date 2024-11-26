Говорят, Петербург станет одним из самых теплых мегаполисов России этой зимой! Это правда? Снега не будет?

Этой зимой в Петербурге ожидаются температуры на 3–4 градуса выше нормы. Таким образом, город войдет в число самых теплых мегаполисов страны, — подобные новости появились сразу в нескольких городских СМИ. Так что, рождественская метель отменяется? Лучший подарок на этот новый год — зонт? Разбираемся вместе с главным синоптиком Петербурга Александром Колесовым.
Что случилось?
Метеорологи сервиса «Яндекс погода» составили прогноз на декабрь — февраль. Согласно их ожиданиям, зимние месяцы в России будут отмечены сравнительно теплой погодой. Сильнее всего, говорится в сообщении сервиса, температурная норма может быть превышена в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе, Екатеринбурге и Петербурге.
Более того, зима в Санкт-Петербурге может оказаться выше, чем в большинстве мегаполисов страны, включая Москву, Казань, Самаре, Уфу, Нижний Новгород и даже Воронеж (не говоря уже о сибирских городах вроде Красноярска или Новосибирска). Средняя температура сезона в Петербурге должна составить -3,4 градуса (то есть в каждый отдельный день показания термометра могут быть как заметно ниже, так и много выше). Если говорить о городах-миллионниках, теплее зима ожидается лишь в Краснодаре (+2,7 градуса) и Ростове-на-Дону (-0,8 градуса).
Также в «Яндекс Погоде» поделились ожиданиями относительно осадков. Петербург, согласно прогнозу, по их объему окажется на втором месте среди мегаполисов. Здесь ожидается в среднем 155 мм осадков. Для сравнения, в Омске и Челябинске — 70–80 мм.
Как это рассчитывается?
Сервисы прогнозов погоды от крупных IT-корпораций обычно используют большие климатические модели, часто с привлечением технологий искусственного интеллекта — так, летом компания Google представила мощный алгоритм предсказания погоды и климата на основе алгоритмов машинного обучения (подробнее об этом можно прочитать в тексте Собака.ru). Однако какой алгоритм использовала «Яндекс Погода» — в сообщении сервиса не говорится. В комментарии для Собака.ru пресс-служба сервиса сообщила, что «сезонный прогноз учитывает исторические данные и данные гидродинамических глобальных моделей ведущих мировых прогностических центров».
Пресс-служба сервиса «Яндекс Погода»
В комментарии для Собака.ru:
Совокупность данных обрабатывается нашими моделями нейросетей, которые также являются частью «Метеума». Так получается отчет по сезонному прогнозу. Он охватывает следующие шесть месяцев и для указанного местоположения выделяет тенденции температуры и осадков по отношению к климатическим нормам за последние 30 лет. Сезонный прогноз помогает определить, например, будет ли зимой теплее, выпадет ли больше осадков чем в прошлом году.
Точность нашего сезонного прогноза регулярно оценивается по различным метрикам для ключевых параметров (температуры и количества осадков) и сравнивается с точностью отдельных моделей мировых прогностических центров для поддержания более высокого уровня. Сезонный прогноз погоды показывает тренды, аномалии на период сезона/месяца, но не может однозначно спрогнозировать температуру или осадки в новогоднюю ночь. Прогнозом погоды на новогодние праздники мы традиционно поделимся во второй половине декабря, чтобы прогноз был точнее.
Как рассказал редакции главный синоптик Петербурга Александр Колесов, для России уже составлен официальный зимний прогноз от Росгидромета. «Это большой прогноз, для подготовки которого используются данные Главной геофизической обсерватории, прогноз Арктического и антарктического института и собственные расчеты Гидрометцентра в Москве», — объясняет собеседник редакции.
Впрочем, отмечает Колесов, даже к подобным официальным долговременным прогнозам стоит относиться с осторожностью. «Сезонный прогноз (то есть прогноз сразу на три месяца) дает в районе 70% успешности. Как вы понимаете, это не так далеко от 50/50», — констатирует он.
То есть зима в Петербурге может оказаться совсем не теплой?
Как ожидают в Росгидромете, зима будет все же чуть теплее климатической нормы, но не сильно. «Тут надо понимать, что климатическая норма для зимы в Петербурге все еще достаточно низкая, — напоминает Александр Колесов. — Для декабря — это -2,5 градуса, для января — -4,8 градуса, а для февраля — -5 градусов. Так что "чуть теплее нормы" все равно означает вполне холодную погоду».
«Надеемся, что повторения 2020 года, когда зимы в Петербурге не было, не случится, — добавляет собеседник редакции. — Пока ожидается, что зима будет больше похожа на две предыдущие с осадками в виде снега и отрицательными температурами».
Кстати, как добавляет Колесов, серьезного превышения нормы осадков не ожидается — их должно выпасть от 100 до 130% нормы. При этом он еще раз подчеркивает, что такие долгосрочные прогнозы имеют ограниченную точность. Прогнозы на месяц могут быть ближе к реальности (хотя все еще недостаточную, чтобы выбирать себе одежду на три недели вперед). Они составляются на основе больших данных об атмосферных процессах, которые происходят в небе над Европой в течение последних месяцев.
«Мы смотрим как перемещались циклоны, какие были антициклоны, а потом ищем в нашей базе данных совпадения, когда ситуация развивалась похожим образом и к какой зиме она привела, — говорит синоптик. — Аналоги можно находить в погоде 30-, 50-, даже 100- летней давности».
Однако, добавляет он, трудность заключается в том, что, ввиду глобального потепления, такие аналоги находить все сложнее и сложнее. «Сейчас очень тепло и у нас часто нет четких аналогов из прошлого, — говорит Колесов. — Так, август прошлого года был самым жарким в истории, август этого — вторым по этому показателю. Этот сентябрь был одним из самых жарких, октябрь тоже очень теплый. То есть у нас нет тех условий, что наблюдались раньше. В атмосфере идут совсем другие процессы».
А про Новый год что-то понятно?
Как отмечает Колесов, точно предсказать погоду в одну конкретную ночь за месяц невозможно. Уточненный прогноз на месяц позволяет ориентировочно описать колебания температуры по декадам (1–10 число; 11–20-е, 21–31-е), но его точности все еще не хватает для предсказания температуры в течение одних суток.
«По нему мы можем сказать, что, скажем, во второй декаде месяца Петербург уже, к примеру, войдет в зиму с обильными снегопадами, — объясняет Колесов. — Но есть нюанс, связанный с тем, что мы живем на балтийском побережье. Достаточно одного западного циклона, чтобы принести в город на сутки +5 и дождь. Ровно такую ситуацию мы наблюдаем сейчас, в 20-х числах ноября».
По словам Колесова, современная наука может обеспечить сколько-нибудь точное прогнозирование лишь на дистанции до недели. «Поэтому что там с Новым годом будет понятно только к 20-му декабря», — заключает собеседник редакции.
Комментарии (0)