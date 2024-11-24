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Этой зимой Петербург может стать одним из самых теплых мегаполисов России

По предварительным данным экспертов, средняя температура воздуха в городе в зимний период будет на 3-4 градуса выше нормы. То же самое касается Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежа, Самары, Уфы, Екатеринбурга и Казани.

Yulia_B / Shutterstock.com

При этом в Петербурге снова ожидается сверхнормативное количество осадков в виде дождя и снега. По итогам декабря, января и февраля этот показатель составит 157 мм. Об этом рассказывает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные «Яндекс погоды».

В сервисе напомнили, что самая холодная зима за последние 30 лет для большинства мегаполисов была зафиксирована в 2009 году. Тогда в Красноярске, Новосибирске и Омске средняя сезонная температура опустилась на 7-9 градусов ниже современной климатической нормы. А в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе, Перми, Екатеринбурге и Челябинске – на 5-6 градусов.

Ранее мы писали о том, что Петербургу предрекают холодную погоду, как в Гренландии. Глобальное изменение климата может поменять направление океанических течений в северной Атлантике.

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