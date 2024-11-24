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Все еще плюсовая температура: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 24 ноября, основным объектом на синоптической карте города останется вытянувшийся с юга гребень антициклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, утром местами пройдёт небольшой снег. На дорогах и тротуарах гололедица.

Photoframe123 / Shutterstock.com

«Температура воздуха +1…+3 градуса, в Ленинградской области -2…+3. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник мокрый снег с дождем и +3…+5», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 ноября, облачная погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +2...+4. Ночью и утром на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем - понижаться.

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