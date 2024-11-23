Снежное ненастье минует Петербург: какой будет погода на выходных

«Температура воздуха -1…+1 градус, в Ленинградской области -3…+2. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье местами небольшой снег, гололедица и 0…+2», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 ноября, облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем 0...+2. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.