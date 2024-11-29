Монография Бориса Кирикова и еще 5 лучших новых книг об архитектуре

Монументальный труд историка искусств Ксении Малич о взаимоотношениях английских и советских архитекторов с 1930-х по 1960-е годы и сборник эссе испанской исследовательницы Беатрис Коломины: специально для Собака.ru сотрудник «Подписных изданий» Артём Макоян сделал подборку лучших новых изданий об архитектуре. Маст-рид для холодных вечеров!
Ксения Малич «Пришел, увидел — побежден! Советские и британские архитекторы в 1930–1960-е годы»
Издательство Garage
Несмотря на все особенности, советская архитектура была не столь закрытой, как другие сферы жизни — то, что обретало форму как явление коммунистического духа, часто вдохновлялось или черпало свои истоки из других культур, а в ответ эту другую культуру поражало размахом. Книга историка архитектуры Ксении Малич проливает свет на доселе малоизученное профессиональное общение советских и британских архитекторов за тридцать лет, в котором, несмотря ни на что, впечатлений было намного больше, чем иных, менее приятных вещей. Или это соперничество, замаскированное под исследование? Делегации СССР и Великобритании непрестанно курсировали между странами, смотрели, строили сами и подсматривали за «железный занавес», потому что архитектура выше этого.
Беатрис Коломина «Публичное и приватное. Архитектура как массмедиа»
Ad Marginem
В дополнение про «современность» архитектуры — сборник эссе испанской исследовательницы Беатрис Коломины об архитектуре как способе передачи месседжа и публичном выражении приватных изъявлений человечества. Социологическая составляющая определяет внешний и внутренний вид зданий, предлагая такой архитектурный детектив по «следам человека в интерьере», как выражался Вальтер Беньямин — за изменениями в жизни человека и мира вокруг проследим по изменению пространств, где он находится. Среди героев мыслей Коломины Альфред Лоос и Ле Корбюзье, уже упомянутый Беньямин и Йозеф Хоффман, а среди тематик: архив и интерьер, окно и фотография, публичность и вид дома. Словом, то, что создает в архитектуре смысл и посыл, определяет «то, что снаружи, — это всегда то, что внутри» — это и про человека, и про здания.
Наталья Штольдер «Либерти. Модерн по-итальянски»
БуксМАрт
Исследование Натальи Штольдер о той непостоянной эпохе, когда искусство преображается в современный вид. Взята отдельная страна — Италия, славная своим великим прошлым. В рамках одного архитектурного стиля отслежен переход «историчного» в «насущное». Стиль этот именуется итальянским модерном, или стилем «либерти». Продлился он около тридцати лет на стыке XIX и XX веков, но породил множество споров, открытий и подходов. Общество того времени стремилось к поиску своей идентичности в современности, потому что величие ушедшего давно перестало греть, но именно в Италии получается наиболее своеобразный сплав между прикладным и мифическим, раздробленным и унифицированным, изяществом и комфортом. Все это проявляется в итальянской архитектуре того времени, и проследить мотивы этих строений — значит, разобраться в превратностях человеческого сознания на стыке времен.
Борис Кириков «Архитектор А. И. фон Гоген. От эклектики к модерну»
Издательство «Коло»
Вот модерн в России — еще и в петербургском обличии. Монография легендарного Бориса Михайловича Кирикова посвящена зодчему Александру фон Гогену и охватывает долгий период его деятельности: от ранних работ до поздних шедевров и поисков. Все это богато проиллюстрировано, на чертежах примечено и историческим окрасом озвучено. Так что, как говорится, не только особняком Кшесинской единым (здание, с которым в первую очередь ассоциируют фон Гогена!), но и многими иными работами, от дач до храмов, зодчий долгое время определял облик нашего города.
Андрей Боков «”Параллельная архитектура» оттепели и застоя”. Визионеры последнего советского тридцатилетия»
Издательство Garage
Прелесть издания в том, что написал ее архитектор. Книга об эпохе, что смело пыталась предугадать будущее. И об архитекторах, которые воплощали в визионерском жесте свои чаяния, мечтания и мировоззрение — язык этот пережил сами мечтания. В итоге, последнее советское тридцатилетие, с легкой руки свидетеля и активного участника этих событий, архитектора Андрея Бокова, выдается временем архитектурных стремлений и особой обстановки в этой сфере жизни, несмотря на необходимость прислуживать официальной линии. Но каждая дихотомия — возможность нового пути, который и прокладывают визионеры.
Илья Лежава «Что такое архитектура»
TATLIN
Еще один литературный труд архитектора Ильи Лежавы. За столь пугающе общим названием скрывается личный взгляд на архитектурную деятельность и на те идеи, которые определяли стилистику Лежавы и его работы. Книга, по большой степени, предназначена для людей из этой профессии, но в целом отражает взгляд личности на искусство. Это и есть уникальность издания: каждый тезис подкреплен личными наблюдениями и конкретными примерами, так что эта книга — одновременно и трактат, и программная работа, и даже немного мемуары.
Текст: Артём Макоян
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