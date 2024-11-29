Монография Бориса Кирикова и еще 5 лучших новых книг об архитектуре

Наталья Штольдер «Либерти. Модерн по-итальянски»

БуксМАрт

Исследование Натальи Штольдер о той непостоянной эпохе, когда искусство преображается в современный вид. Взята отдельная страна — Италия, славная своим великим прошлым. В рамках одного архитектурного стиля отслежен переход «историчного» в «насущное». Стиль этот именуется итальянским модерном, или стилем «либерти». Продлился он около тридцати лет на стыке XIX и XX веков, но породил множество споров, открытий и подходов. Общество того времени стремилось к поиску своей идентичности в современности, потому что величие ушедшего давно перестало греть, но именно в Италии получается наиболее своеобразный сплав между прикладным и мифическим, раздробленным и унифицированным, изяществом и комфортом. Все это проявляется в итальянской архитектуре того времени, и проследить мотивы этих строений — значит, разобраться в превратностях человеческого сознания на стыке времен.