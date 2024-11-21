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В Сестрорецке подожгли шалаш Ленина

Инцидент произошел рано утром в четверг, 21 ноября. Копия сооружения почти полностью сгорела, пострадавших нет. Однако кто устроил поджег, пока не известно.

Прокуратура Петербурга
Прокуратура Петербурга
Прокуратура Петербурга
Прокуратура Петербурга

В Сестрорецке (Курортный район Петербурга) сгорел «Шалаш Ленина» — один из главных экспонатов историко-культурного музейного комплекса в Разливе. Спасатели смогли потушить постройку за полчаса. Сейчас разбираются, кто мог совершить поджег. В музее пока не смогли дать пояснения о произошедшем, выясняют обстоятельства произошедшего, пишет «Фонтанка».

Музейный комплекс «Шалаш Ленина» посвящен событиям лета 1917 года, когда Владимир Ленин и Григорий Зиновьев скрывались от ареста по ордеру, выданному Временным правительством в связи с обвинениями руководителей большевистской партии в организации июльских беспорядков в Петрограде. Позже место вошло в историю как «Последнее подполье Ильича», в 1927 году здесь открыли памятник.

Shutterstock.com
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