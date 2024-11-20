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В Приморском районе откроют пять общественных пространств

Это самый большой показатель среди районов в 2025 году. По четыре объекта в следующем году появятся в Василеостровском, Курортном, Московском и Центральном районах.

Shutterstock.com

Как рассказали в пресс-службе ГАТИ, среди пяти объектов благоустройства будут аллея Чернобыльцев, территория у дома № 62 по Приморскому проспекту, продолжение и обновление береговой линии Большой Невки от 3-го Елагина моста до Парка 300-летия Петербурга.

В Василеостровском, Курортном, Московском и Центральном районах приведут в порядок четыре пространства в следующем году.

«В них появятся скверы и площадки, например, на Московском проспекте между домами 195-197, а также Джазовый сквер на Загородном проспекте», — добавили в пресс-службе ГАТИ.

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