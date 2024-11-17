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В Петербурге на ремонт закрылась старейшая пышечная в городе

Культовое заведение на Большой Конюшенной улице, 25 будет недоступно до конца осени. Сейчас на двери висит объявление, в котором сказано, что ремонтные работы идут с начала текущей недели и будут продолжаться до 25 ноября включительно.

«Мы стараемся меняться, сохраняя традиции, становиться лучше и удобнее для вас. Поэтому мы закрываемся на ремонт с 11 по 25 ноября. К сожалению, разрешение на установку новой системы вентиляции пока не получено, но ремонт нашему помещению все равно требуется и мы постараемся уложиться в обозначенные сроки.» — пишут в объявлении. 

Напомним, что пышечная на Большой Конюшенной улице работает с 1958 года. Эта пышечная — пространство культурной ностальгии, официально защищенное «Красной книгой памятных мест» Петербурга, оно абсолютно вне классов и сословий: здесь бывают студенты и пенсионеры, бизнесмены и светский бомонд. Секрет самих пышек — рецепт № 1095 из советского Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общепита

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