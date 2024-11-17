В Петербурге на ремонт закрылась старейшая пышечная в городе

«Мы стараемся меняться, сохраняя традиции, становиться лучше и удобнее для вас. Поэтому мы закрываемся на ремонт с 11 по 25 ноября. К сожалению, разрешение на установку новой системы вентиляции пока не получено, но ремонт нашему помещению все равно требуется и мы постараемся уложиться в обозначенные сроки.» — пишут в объявлении.

Напомним, что пышечная на Большой Конюшенной улице работает с 1958 года. Эта пышечная — пространство культурной ностальгии, официально защищенное «Красной книгой памятных мест» Петербурга, оно абсолютно вне классов и сословий: здесь бывают студенты и пенсионеры, бизнесмены и светский бомонд. Секрет самих пышек — рецепт № 1095 из советского Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общепита