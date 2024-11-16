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«Ночлежка» объявила сбор теплой одежды и обуви

В Петербурге на Боровой улице принимают зимнюю обувь 37+ размера, теплые свитера, джинсы, термобелье и верхнюю одежду.

Chonlatee42/shutterstock

«Если вы недавно разбирали шкаф и поставили у двери пакет со свитерами «на пожертвовать», это знак — приносите их в Ночлежку, тут их очень ждут. У нас заканчиваются тёплые вещи на грядущие холода из-за большого спроса: Пункт выдачи в каждом городе обслуживает около 20 человек за день, и число людей, которым понадобятся теплые вещи, будет увеличиваться», — говорится в сообщении организации.

Можно приносить б/у вещи, главное, чтобы они были чистые, без видимых пятен и дефектов. Можно принести лично или отправить любым сервисом доставки до двери. В Петербурге адрес: ул. Боровая, 112Б; в Москве: Бумажный пр-д 2/2 стр 6.

Вещи не по сезону и женские можно пожертвовать в боксы партнёров благотворительной организации: фонда «Второе дыхание» @vtd.fond в Москве и благотворительных магазинов «Спасибо!» в Петербурге.

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