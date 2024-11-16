Петербургу грозит наводнение: вот прогноз синоптиков на выходные

«Температура воздуха +9…+11 градусов, в Ленинградской области +6…+11. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 13-18. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы», — сказал Леус.

Также синоптик сообщил о том, что через акваторию Балтики пройдет сильнейший ветер с порывами до 25-28 м/с. К концу дня он дойдёт до Петербурга и нагонит воду с Финского залива. «Так что сегодня, 16 ноября, в районе 22-24 часов для города есть угроза наводнения. По классификации это будет ветровое наводнение. Чуть раньше, сегодня вечером порывы юго-западного, западного ветра до 25 м/с ожидаются и на акватории восточной части Финского залива», — пишет специалист в своём Telegram-канале.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 ноября, облачно с прояснениями. Ночью умеренный, местами небольшой, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +5...+7. Атмосферное давление будет понижаться.