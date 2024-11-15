Фонд капитального ремонта в Петербурге лишился нового главы

Евгений Петров проработал на новой должности всего три месяца. Решение об увольнении накануне подписал Владимир Уваров, который неделю назад заступил на пост председателя комитета имущественных отношений. Врио главы фонда станет Леонид Вишневский.
Еще из кадровых перестановок:
- Александр Герман будет советником губернатора Петербурга.
- Врио председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности станет Кирилл Соловейчик.
- Врио председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга будет Александр Ситов.
- Председателем комитета по труду и занятости населения Петербурга назначили Василия Пониделко.
- Врио председателя комитета по благоустройству Петербурга станет Сергей Петриченко.
Чиновники приступят к исполнению своих новых обязанностей с 19 ноября.
Напомним, 28 августа стало известно, что пост временно исполняющего обязанности генерального директора Фонда займет с 29 августа Евгений Петров, советник вице-губернатора Евгения Разумишкина. В последний год Петров отвечал за капитальный ремонт и реставрацию объектов культурного наследия.
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