Фонд капитального ремонта в Петербурге лишился нового главы

Еще из кадровых перестановок:

Александр Герман будет советником губернатора Петербурга.

Врио председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности станет Кирилл Соловейчик.

Врио председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга будет Александр Ситов.

Председателем комитета по труду и занятости населения Петербурга назначили Василия Пониделко.

Врио председателя комитета по благоустройству Петербурга станет Сергей Петриченко.

Чиновники приступят к исполнению своих новых обязанностей с 19 ноября.

Напомним, 28 августа стало известно, что пост временно исполняющего обязанности генерального директора Фонда займет с 29 августа Евгений Петров, советник вице-губернатора Евгения Разумишкина. В последний год Петров отвечал за капитальный ремонт и реставрацию объектов культурного наследия.