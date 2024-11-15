В Эрмитаже рассказали, чем займется экс-глава КГИОП Сергей Макаров на новой должности

Первоочередной задачей Макарова станет развитие эрмитажного пространства в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня», в том числе завершение строительства Эрмитажной библиотеки. Также он будет отвечать за реставрацию залов и фасадов экспозиционных комплексов Эрмитажа.

«Сергей Макаров в течение 10 лет занимал должность председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП). В его лице Эрмитаж получил профессионала с исключительными компетенциями и многоплановым опытом», — подчеркнул Михаил Пиотровский. Макаров стал шестым заместителем Пиотровского.

Напомним, 7 ноября стало известно, что экс-глава КГИОП Сергей Макаров назначен заместителем Михаила Пиотровского. Он покинул Комитет имущественных отношений, который возглавлял в Смольном с июня 2024 года, в связи с назначением заместителем генерального директора Государственного Эрмитажа.