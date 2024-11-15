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В Эрмитаже рассказали, чем займется экс-глава КГИОП Сергей Макаров на новой должности

Новый заместитель Михаила Пиотровского Сергей Макаров (экс-глава КГИОП) назначен заместителем директора по строительству и архитектурной реставрации. В его подчинении будут находиться архитектурная служба, отдел капитального строительства и отдел реставрации и ремонта. 

Собака.ru

Первоочередной задачей Макарова станет развитие эрмитажного пространства в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня», в том числе завершение строительства Эрмитажной библиотеки. Также он будет отвечать за реставрацию залов и фасадов экспозиционных комплексов Эрмитажа.

«Сергей Макаров в течение 10 лет занимал должность председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП). В его лице Эрмитаж получил профессионала с исключительными компетенциями и многоплановым опытом», — подчеркнул Михаил Пиотровский. Макаров стал шестым заместителем Пиотровского. 

Напомним, 7 ноября стало известно, что экс-глава КГИОП Сергей Макаров назначен заместителем Михаила Пиотровского. Он покинул Комитет имущественных отношений, который возглавлял в Смольном с июня 2024 года, в связи с назначением заместителем генерального директора Государственного Эрмитажа.

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