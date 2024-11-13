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Вместо жилой многоэтажки на проспекте Раевского появится спорткомплекс

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) согласовал облик нового спортивного центра, который будет находится рядом с многофункциональным спорткомплексом имени Алексеева. У здания будут выходы к парку Сосновка и Ольгинскому пруду, а внутри обустроят ресторан.

WONG YR / Shutterstock.com

Новый комплекс займет около 60 тысяч квадратных метров. Владельцем участка выступит ООО «Транзит-Сервис», пишет «Деловой Петербург». Участок в 2,8 га приобрели в октябре 2023 года.

В 2010-х годах на этом месте планировали возвести 30-этажный жилой дом, но из-за банкротства застройщика проект заморозили. Спустя время ООО «Квадрат» собирался построить спортивный центр площадью 63,5 тысяч квадратных метров на этом участке, но Госстройнадзор не согласовал проект. 

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