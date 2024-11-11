КГИОП утвердил границы и предмет охраны Фарфоровского поста

«Фарфоровский пост» было решено признать достопримечательным местом по итогам заседания совета по сохранению культурного наследия Петербурга, так как это позволит переместить здания для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали. Здания хотят передвинуть на 10-20 метров. Об этом пишет «Фонтанка».

Территория Фарфоровского поста поделена на две регламентные зоны. В первую зону входят ближайшие здания к железной дороге. В распоряжении КГИОП говорится, что в этой зоне разрешено «сохранение исторической застройки, в том числе путем перемещения (без разборки надземной части) в границах регламентной зоны в связи с прокладкой новых линейных объектов транспортной инфраструктуры». При этом там запрещено проведение работ, «изменяющих ценные особенности и характеристики достопримечательного места».

Напомним, Фарфоровский пост в Петербурге признают объектом культурного наследия. Это может спасти комплекс зданий от сноса ради строительства ВСМ. В рамках экспертизы экспертом была изучена и проанализирована информация о комплексе зданий Фарфоровского поста, включающем семь объектов. Это участок ж.д. Обводный кан. — ул. Грибакиных, литера ДЯ и шесть зданий — дома 40А, 44А, 46А, 48А, 52А и 54А.

Комплекс дореволюционных построек Фарфоровского поста состоит из павильона и шести двухэтажных кирпичных корпусов. Жилые постройки, расположенные с западной стороны Октябрьской железной дороги. Одноэтажное кирпичное здание станции расположено с другой стороны путей.

