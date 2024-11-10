На Крестовском острове в тестовом режиме открылся самый большой каток в мире

«Это будет не просто каток, а настоящий зимний городок, который станет центром развлечений для жителей и гостей города. Вы просто представьте масштабы нашего катка, как здесь будет просторно и красиво», — говорится в сообщении пресс-службы катка.

Когда каток заработает в полную силу, по праздникам и выходным там будут проходить танцевальные номера для посетителей, а также ледовые дискотеки. На определённые сеансы можно будет попасть бесплатно, билет нужно забронировать на сайте или получить в кассе.

Ранее мы рассказывали о том, что В «Охта парке» открылся «Лесной каток». В хвойном лесу расположились извилистые ледовые дорожки, большая учебная зона с поручнями, площадка для проведения бесплатных обучающих мастер-классов, а также зона отдыха с мягкими креслами.

Также напомним, что на этой неделе открылся «Каток у моря» в «Севкабель Порту». Его площадь составит 2 200 квадратных метров. А 16 ноября заработает площадка в «Новой Голландии».

