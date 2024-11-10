В Ленфильме сообщили о возможном расширении в будущем

«Мы находимся в центре города, и понятно, что расширять границы киностудии в рамках ее исторической локации нереально. Хотя, конечно же, мы не исключаем возможности расширения за счет новых пространств в будущем», — рассказал собеседник ТАСС Генеральный директор Ленфильма Эдуард Суворов.

Он также рассказал о том, что студию в 2024 году посетили с экскурсиями около 60 тыс. человек. Это более чем вдвое превышает показатель 2023 года. За два года количество экскурсий, проводимых на Ленфильме, выросло многократно. «В 2022 году на киностудии прошли 370 обзорных экскурсий, и это нас радовало — по сути, каждый день экскурсия. Но затем туристы пошли потоком, интерес к киностудии растет. В 2023-м — 2 011 экскурсий, в январе - октябре нынешнего года — 3 770», » отметил гендиректор.

Напомним, что сейчас в Петербурге проходит XI Фестиваль кино Швейцарии. В 8 по 17 ноября на «Ленфильме» и других площадках смотрим «Забытого человека» Лорана Негре, «Теорию всего» Тимма Крегера, ретроспективу Клода Горетта и другие ленты.