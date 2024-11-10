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Сухая прохлада: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 10 ноября, синоптическую ситуацию в городе будет формировать гребень антициклона с юго-запада. Ночное понижение температуры местами вызвало образование туманов, которые вскоре после восхода солнца рассеялись. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков.

Helnv / Shutterstock.com

«Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 774 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без осадков и +1…+3», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 ноября, Облачная с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью -2...-4 гр., днем +1...+3 гр. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем — понижаться.

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