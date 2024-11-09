В Выборге начнут регистрировать детей в средневековом замке

«Теперь по желанию родителей специалисты МФЦ организуют и проведут в исторических интерьерах замка официальную церемонию регистрации рождения и театрализованную – имянаречения», – сказано в сообщении пресс-службы.

Церемония объединяет две важных части — официальную и театрализованную. Во время первой части происходит государственная регистрация рождения, где в торжественной обстановке родителям малыша вручают его первые в жизни документы - памятную медаль «Родившемуся на земле Ленинградской» и «Подарок новорождённому» от Правительства региона. Во второй части гостям предлагается необычная театрализованная программа - увлекательное путешествие в Средневековье и знакомство со старинной традицией имянаречения.

Церемонии в Выборгском замке будут регулярно проходить по средам с ноября до середины апреля. Одна из первых будет проведена 13 ноября.

Ранее мы показывали кадры реставрации и монтаж стеклянного лифта в башне Олафа в Выборгском замке.