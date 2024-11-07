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Экс-глава КГИОП Сергей Макаров назначен заместителем Михаила Пиотровского

Он покинул Комитет имущественных отношений, который возглавлял в Смольном с июня 2024 года, в связи с назначением заместителем генерального директора Государственного Эрмитажа.

Среди других назначений — Владимир Уваров, который вступит в должность главы Комитета имущественных отношений. Денис Толстых возглавит Комитет по госзаказу, а Евгений Варов будет временно исполнять обязанности председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Сергей Макаров пришел в Смольный в 2000 году в качестве ведущего юрисконсульта Отдела подготовки проектов правовых актов. С 2001 по 2003 год был начальником сектора законотворческого процесса отдела подготовки правовых актов, а с 2003 по 2014-й — заместителем председателя Юридического комитета. В том же году Макаров возглавил Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП), а спустя 10 лет, в июне 2024-го, был назначен временно исполняющим обязанности председателя Комитета имущественных отношений.

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Сергей Макаров, Борис Пиотровский

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